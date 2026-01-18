Radiance Wallpapers : une source gratuite de fonds d’écran de qualité !

Si vous cherchez un moyen simple et de qualité pour personnaliser l’écran d'accueil de votre iPhone ou iPad, Radiance Wallpaper Studio est un excellent service à découvrir. Il s'agit d’une application de fonds d'écran radicalement nouvelle qui propose plus d'options créatives que jamais, avec une interface propre et intuitive, et zéro publicité - ce qui est rare.

Découvrez Radiance Wallpapers

L'application propose une vaste bibliothèque de plus de 400 fonds d'écran haute résolution, tous créés par des humains (utilisation minimale d'IA) en collaboration avec des créateurs, artistes et entreprises bien connus de la communauté Apple. De nouveaux designs sont ajoutés fréquemment pour garder l’intérêt. Ces fonds d'écran supportent les orientations portrait et paysage, ce qui les rend parfaits pour les iPhone, iPad et même Mac. Vous pouvez facilement mettre en favoris vos préférés pour y revenir plus tard.



Mais ce qui distingue vraiment Radiance, ce sont ses puissants outils d'édition et de création :

Choisissez n'importe quel fond d'écran de la bibliothèque et personnalisez-le avec un dégradé de couleurs personnel pour le rendre unique.

Importez vos propres photos et retouchez-les dans l'onglet Créer en ajoutant des dégradés et des ajustements fins.

Créez un Mesh Gradient (dégradé maillé) entièrement personnalisé de zéro : sélectionnez vos couleurs, faites glisser les courbes pour façonner le design, passez en mode clair ou sombre, et affinez jusqu'à obtenir le résultat parfait.

Une fois satisfait, enregistrez directement sur votre appareil et appliquez-le - sans attendre ni publicité.



L’expérience principale (bibliothèque complète, outils d'édition et créateur de Mesh Gradient) est entièrement gratuite. Pour soutenir le développement et débloquer des fonctionnalités supplémentaires - comme un accès anticipé aux nouveautés, des options de personnalisation plus poussées (recoloration avancée d'images via « Image Editorial » en preview), des pages artistes pour explorer tous les travaux d'un créateur au même endroit, filtres avancés (comme le filtrage par tag), et plus encore – il y a l'abonnement optionnel Radiance+ (parfois appelé Radiance Pro). Les tarifs incluent environ 2 €/mois, 20 €/an ou une option à vie à 60 €(vérifiez les prix exacts actuels sur l'App Store, car ils peuvent varier).

Une app gratuite à télécharger

Radiance Wallpaper Studio est donc disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad sous iOS 18 et versions ultérieures (conçue pour les iOS modernes, y compris les compatibilités récentes comme iOS 26 et les éléments de design Liquid Glass dans les dernières mises à jour).

Développée par Asher Dipprey, cette app est pensée comme un cadeau, alors foncez et offrez à votre écran d'accueil la mise à niveau qu'il mérite ! Rappelons également notre liste des fonds officiels des iPhone et iPad.

Télécharger l'app gratuite Radiance Wallpapers