Les AirPods Pro 3 utilisent un test d'étanchéité acoustique pour optimiser la qualité sonore

Selon un nouveau document de support d'Apple, les AirPods Pro 3 disposent d'un test d'étanchéité acoustique pour garantir un ajustement optimal des embouts auriculaires, assurant une qualité sonore supérieure et une annulation active du bruit (ANC).

Un ajustement parfait

Contrairement au test d'ajustement des embouts utilisé dans les AirPods Pro 1 et 2, les AirPods Pro 3 introduisent un processus amélioré. Apple recommande de commencer avec l'embout de taille moyenne, de passer à une taille plus grande si l'étanchéité est insuffisante, ou à une taille plus petite si l'embout semble trop grand.

Les AirPods Pro 3 sont équipés de nouveaux embouts auriculaires en silicone infusés de mousse, décrits comme plus doux et moins rigides que ceux des AirPods Pro 2. Disponibles en cinq tailles — XXS, XS, S, M et L — la taille XXS est une nouveauté pour ce modèle.

Vous pouvez utiliser le test d'ajustement des embouts pour les AirPods Pro 1 et AirPods Pro 2 ou le test d'étanchéité acoustique pour les AirPods Pro 3 si vous n'êtes pas sûr d'obtenir la meilleure qualité sonore et la meilleure réduction de bruit possibles. Choisissez un ajustement confortable avec une bonne étanchéité.

Pour une détection précise du rythme cardiaque, les AirPods Pro 3 nécessitent un contact avec la peau, et la taille idéale des embouts pour la précision du capteur peut différer de celle pour les performances acoustiques. Apple conseille de positionner les écouteurs à un angle de 45 degrés vers le visage, en s'assurant que le capteur de rythme cardiaque est en contact avec l'oreille. En cas de lectures incohérentes du rythme cardiaque, il est recommandé d'essayer une taille d'embout différente.



Pour lancer le test d'étanchéité acoustique, connectez les AirPods Pro 3 à un iPhone sous iOS 26 ou un iPad sous iPadOS 26, accédez aux réglages des AirPods et sélectionnez l'option Test d'étanchéité acoustique.



Les AirPods Pro 3 seront disponibles à partir de ce vendredi, à 249 euros (contre 279 euros pour leurs prédécesseurs).

Les AirPods Pro 3 ont de nombreuses qualités, comme vu lors des premiers tests de cette semaine.

