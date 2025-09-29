De la couleur sur les AirPods Pro 3 avec ColorWare

Les AirPods Pro 3 d’Apple, présentés débuts septembre et approuvés à la rédaction, peuvent désormais devenir une véritable expression de votre style grâce à ColorWare. Cette entreprise spécialisée dans la personnalisation propose de transformer vos écouteurs et leur boîtier en une œuvre unique, loin du blanc immaculé typique d'Apple.

Une personnalisation à votre image

Comme avec les précédents AirPods 3 ou AirPods Pro 2, ColorWare vous offre la liberté de choisir les couleurs de vos AirPods Pro 3, du boîtier aux écouteurs eux-mêmes. Que vous préfériez un look audacieux avec des teintes vibrantes, une approche subtile avec des tons neutres, ou un mélange audacieux de couleurs, tout est possible. Chaque élément peut être personnalisé pour refléter votre personnalité et faire de vos AirPods un accessoire unique en son genre.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, ColorWare propose également un service de branding personnalisé. Pour cela, il suffit de contacter l’équipe à l’adresse branding@colorware.com pour discuter de vos idées. Mais dans tous les cas, il faut acheter les AirPods sur ColorWare pour avoir droit à cette customization.

The Apple AirPods Pro 3 don't just come in white anymore! Design your custom pair today: https://t.co/qsuZmE0mUN pic.twitter.com/TAMxZS2Tbi — ColorWare (@ColorWare) September 25, 2025

Les AirPods Pro 3 : Technologie et innovation

Les AirPods Pro 3 (3e génération, modèles A3063, A3064, A3065) intègrent des fonctionnalités avancées qui en font un produit d’exception. Propulsés par la puce H2 d’Apple, ils offrent un son tridimensionnel haute définition, une détection de la fréquence cardiaque et une fonction de traduction en temps réel. Ces caractéristiques, combinées à la personnalisation de ColorWare, élèvent l’expérience des AirPods à un niveau supérieur.

Tarifs et considérations

La personnalisation des AirPods Pro 3 par ColorWare a un coût :

Prix de base : 389,00 $ pour les écouteurs seuls.

: 389,00 $ pour les écouteurs seuls. Avec boîtier coloré : 439,00 $.

: 439,00 $. Frais de livraison en France : 19,68 $.

: 19,68 $. Total : 408,68 $, soit environ 346 € à l'heure de ces lignes (ou plus selon les options choisies).

Cependant, il est important de noter une précaution mentionnée par ColorWare : la sueur et les huiles corporelles, qui peuvent être légèrement acides, risquent d’endommager la peinture et la finition des AirPods personnalisés avec le temps. Un entretien régulier et une utilisation soignée sont donc recommandés pour préserver vos écouteurs, d'autant que la garantie n'est plus celle d'Apple avec cette pratique.



Que vous souhaitiez vous démarquer ou offrir un cadeau original, les AirPods Pro 3 personnalisés par ColorWare sont une option idéale, pour peu que vous soyez prêts à ajouter environ 100 € au prix des AirPods Pro 3 vendus 249 € sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.