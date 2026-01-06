Apple prépare des AirPods Pro 3 premium avec caméras pour 2026

Apple s'apprête à diversifier davantage sa gamme d'écouteurs sans fil avec une variante premium des AirPods Pro 3. Après avoir introduit deux modèles d'AirPods 4 à l'automne 2024 et les Pro 3 en septembre 2025, la marque à la pomme semble vouloir appliquer la même stratégie à ses écouteurs haut de gamme. Cette nouvelle version embarquerait une technologie inédite qui pourrait transformer l'usage quotidien des AirPods.

Des caméras pour l'intelligence artificielle

La principale nouveauté de ce modèle premium serait l'intégration de caméras infrarouges. Cette technologie permettrait aux AirPods Pro 3 de comprendre l'environnement visuel de l'utilisateur et d'interagir avec Siri de manière totalement mains libres. Concrètement, vous pourriez poser des questions sur ce que vous regardez sans sortir votre iPhone de votre poche.

Cette fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie Apple Intelligence déployée progressivement par Apple depuis iOS 18. Les caméras IR offriraient une expérience similaire aux Ray-Ban Meta, mais avec l'écosystème Apple et une intégration native de Siri. Le timing coïnciderait avec l'arrivée du nouveau Siri amélioré attendu cette année, qui devrait gagner en contexte et en compréhension.

Un positionnement tarifaire premium

Selon le leaker Instant Digital, cette version haut de gamme serait proposée autour de 299 dollars, soit environ 50 dollars de plus que les AirPods Pro 3 classiques lancés en septembre dernier. Cette différence de prix rappelle celle observée entre les deux versions d'AirPods 4, dont les modèles avec et sans réduction de bruit active sont séparés de 50 dollars.

Apple confirmerait ainsi sa volonté de segmenter ses gammes pour toucher différents profils d'utilisateurs. La question reste de savoir si les fonctionnalités d'intelligence artificielle justifieront ce surcoût aux yeux du grand public, ou si ce modèle s'adressera surtout aux early adopters passionnés de nouvelles technologies. Ce serait le premier produit de type "accessoire" à intégrer des fonctionnalités avancées de l'IA d'Apple, alors que la Watch en est encore privée.