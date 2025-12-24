AirPods : 10 ans d’une révolution sans fil (+ tous en promo)

Les AirPods, devenus les écouteurs les plus célèbres au monde, célébreront leur dixième anniversaire en septembre 2026. Une date symbolique qui rappelle une fois de plus à quel point la technologie peut évoluer de manière spectaculaire en seulement quelques années.

AirPods : les écouteurs les plus populaires au monde depuis 10 ans

En 2026, les AirPods fêteront leurs 10 ans. Dix années qui ont profondément changé notre rapport à l’audio, à la mobilité et même à l’iPhone. Il est loin le temps où les écouteurs filaires s’arrachaient de nos oreilles au moindre mouvement. Le câble qui remontait de la poche jusqu’aux oreilles s’accrochait partout, se nouait tout seul et finissait souvent par lâcher au mauvais moment. Sans compter les regards surpris que l’on recevait en les portant dans les oreilles dans des lieux publics.

Depuis bientôt dix ans, nous sommes passés au tout sans fil. Et mine de rien, cette transition fait partie des plus grandes révolutions technologiques du quotidien. Les AirPods ont banalisé une technologie qui paraissait risquée au départ, au point qu’aujourd’hui le fil semble presque archaïque.

Les premiers AirPods sont sortis en 2016. Leur design inhabituel a fait sourire, mais leur simplicité d’usage, l’appairage instantané avec l’iPhone et la liberté de mouvement ont rapidement convaincu. Apple posait alors les bases d’un nouvel standard.

En 2019, Apple lance les AirPods de 2ᵉ génération. Ils apportent des améliorations discrètes mais importantes, comme une meilleure autonomie et l’arrivée de “Dis Siri” pour interagir à la voix sans toucher les écouteurs.

La même année, les AirPods Pro marquent un tournant. Nouveau design intra-auriculaire, réduction active du bruit, mode transparence et meilleur maintien. Pour beaucoup, c’est à ce moment-là que les AirPods deviennent de vrais écouteurs haut de gamme.

En 2020, Apple surprend avec les AirPods Max. Un casque circum-aural premium, orienté qualité audio, confort et immersion. Ils montrent que la gamme AirPods peut aller bien au-delà des simples écouteurs compacts.

Les AirPods de 3ᵉ génération arrivent en 2021. Ils reprennent une partie du design des AirPods Pro, sans embouts, avec un son spatial et une meilleure qualité audio que les modèles classiques.

En 2022, les AirPods Pro de 2ᵉ génération améliorent encore l’expérience. Réduction de bruit plus efficace, autonomie en hausse et un boîtier plus intelligent. En 2023, Apple les met à jour avec un boîtier USB-C, aligné avec l’évolution des iPhone.

En 2024, Apple renouvelle enfin la gamme classique avec les AirPods de 4ᵉ génération. Pour la première fois, deux versions sont proposées, dont une avec réduction active du bruit, brouillant encore plus la frontière entre AirPods classiques et AirPods Pro.



En 2025, Apple lance les AirPods Pro 3 avec un prix revu à la baisse, une réduction de bruit deux fois plus performante et bluffante, ainsi qu’une autonomie améliorée sur une session d’écoute. Sans oublier un capteur de fréquence cardiaque pour le suivi de la santé. Il s’agit de la version la plus récente avant l’arrivée des futurs AirPods 5 et AirPods Pro 4.



En dix ans, les AirPods sont passés d’un pari audacieux à un accessoire emblématique. Ils ont influencé toute l’industrie et redéfini ce que l’on attend d’écouteurs au quotidien. En 2026, leur anniversaire rappellera à quel point cette petite révolution sans fil a changé nos habitudes. La rumeur veut qu'Apple sorte d'ailleurs une version améliorée des AirPods Pro 3, mais cela reste à confirmer.

