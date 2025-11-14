Nouvelle mise à jour logicielle pour les AirPods Pro 3/2 ainsi que les AirPods 4. Il s’agit une fois encore de simples optimisations et corrections de bugs. Comme d’habitude, l’installation se fera automatiquement lors de l’utilisation quotidienne des AirPods.

Apple déploie un nouveau firmware pour les AirPods Pro 3, Pro 2 et AirPods 4

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour de firmware pour plusieurs modèles de ses écouteurs sans fil : les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4. La version 8B25 concerne les AirPods Pro 3, tandis que la version 8B21 est destinée aux AirPods Pro 2 et AirPods 4. Cette mise à jour suit la précédente version 8A358 et s’inscrit dans la continuité des améliorations régulières apportées par Apple à ses produits audio.

Comme d'habitude, cette mise à jour inclut des optimisations de performance et des corrections de bugs (le classique). Certains utilisateurs rapportent une réduction plus efficace du bruit ambiant, bien que cela reste à confirmer. Cette mise à jour prépare également le terrain pour la future fonctionnalité de traduction en temps réel, notamment dans l’Union européenne via iOS 26.2, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de traduire des conversations directement avec leurs AirPods.

L’installation de ce nouveau firmware est simple et se fait automatiquement. Il suffit de placer les AirPods dans leur boîtier de charge, de le connecter à une source d’alimentation et de les maintenir à proximité d’un iPhone, iPad ou Mac. La mise à jour s’applique en arrière-plan et ne nécessite aucune action supplémentaire de la part de l’utilisateur.

Même si aucun changement visible immédiat n’est perceptible, les correctifs en arrière-plan permettent une meilleure expérience générale et renforcent l’engagement d’Apple à optimiser ses produits déjà sur le marché. Les utilisateurs sont donc invités à effectuer la mise à jour dès que possible pour bénéficier de ces améliorations. Et pour cela, rien de mieux que de simplement utiliser ses AirPods.