🔥 Apple dévoile les AirPods Pro 3 avec capteur cardiaque et meilleur ANC

Apple a levé le voile sur la troisième génération de ses AirPods Pro lors de son événement de septembre, marquant une étape importante dans l'évolution de ses écouteurs sans fil haut de gamme. Cette nouvelle mouture apporte des améliorations substantielles qui consolident la position d'Apple sur le marché des écouteurs premium, face à une concurrence de plus en plus féroce.

Une réduction de bruit qui franchit un nouveau palier

La principale avancée des AirPods Pro 3 réside dans leur capacité à isoler l'utilisateur du monde extérieur. Apple annonce une réduction active du bruit deux fois plus performante que sur les AirPods Pro 2, et quatre fois supérieure aux premiers AirPods Pro. Cette progression impressionnante s'appuie sur une nouvelle architecture acoustique multiport qui optimise le contrôle du flux d'air.

L'ergonomie n'est pas en reste avec des écouteurs légèrement plus compacts et cinq tailles d'embouts désormais disponibles, incluant une taille XXS inédite. Ces nouveaux embouts intègrent de la mousse pour un maintien renforcé et une meilleure étanchéité. L'égalisation adaptative de nouvelle génération élargit la scène sonore tout en améliorant la réponse dans les basses fréquences.

L'autonomie progresse également avec jusqu'à 8 heures d'écoute en mode réduction de bruit active et 10 heures en mode transparence, soit une amélioration de 67% par rapport à la génération précédente. Une certification IP57 protège désormais l'ensemble écouteurs et boîtier contre la transpiration et l'eau.

Le sport au cœur des nouvelles fonctionnalités

L'intégration d'un capteur de fréquence cardiaque photopléthysmographique constitue l'innovation majeure de cette troisième génération. Pulsant 256 fois par seconde, ce capteur permet de surveiller le rythme cardiaque directement depuis l'oreille. Couplé à un iPhone, il transforme les AirPods Pro 3 en véritable coach sportif capable de tracker 50 types d'entraînements différents.

Cette fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie d'Apple de démocratiser le suivi de la condition physique au-delà de l'Apple Watch. Les utilisateurs peuvent ainsi fermer leurs anneaux d'activité et accéder aux métriques à l'écran avec Apple Fitness+, même sans la montre connectée de la marque.

Apple Intelligence enrichit également l'expérience avec la traduction en temps réel, disponible en version bêta. Cette fonction prend en charge l'anglais, le français, l'allemand, le portugais et l'espagnol, avec d'autres langues prévues d'ici la fin de l'année. L'assistant "Workout Buddy" fournit quant à lui des encouragements personnalisés durant les séances d'entraînement.

Prix et disponibilité

Apple indique un prix de 249 euros pour ces AirPods Pro 3, soit trente euros de moins que leurs prédécesseurs, les AirPods Pro 2. Les précommandes ont débuté dès ce soir pour une disponibilité prévue le 19 septembre, comme les iPhone 17. Cette stratégie tarifaire témoigne de la volonté d'Apple de maintenir l'accessibilité de sa gamme premium tout en y intégrant des innovations substantielles. Notez qu'il n'y a donc que 50 euros de différence entre les AirPods Pro 3 et les AirPods 4 avec réduction de bruit active.

Face à une concurrence toujours plus féroce sur le marché des écouteurs sans fil, Apple mise sur l'écosystème et l'intégration logicielle pour se démarquer. Les AirPods Pro 3 incarnent cette approche en proposant des fonctionnalités exclusives aux possesseurs d'iPhone, renforçant ainsi l'effet de lock-in si caractéristique de la stratégie de Cupertino.