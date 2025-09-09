Pas de grande amélioration audio sur les AirPods Pro 3

airpods pro appleLes AirPods Pro 3 d'Apple, dont le lancement est prévu ce soir lors de l'événement autour des iPhone 17, ne présenteront pas d'améliorations significatives en termes de qualité audio ou de réduction active du bruit (ANC), selon Mark Gurman de Bloomberg sur X. Malgré les rumeurs précédentes faisant état d'une réduction de bruit « nettement améliorée » et d'une nouvelle puce H3 laissant entrevoir des améliorations audio, l'accent est désormais mis sur les fonctionnalités liées à la santé et les modifications esthétiques, ce qui déçoit ceux qui s'attendaient à des améliorations sonores majeures.

La santé avant tout

La nouveauté la plus remarquable est le suivi de la fréquence cardiaque, une fonctionnalité empruntée aux récents Powerbeats Pro 2. À l'aide de capteurs optiques LED pour surveiller le flux sanguin, les écouteurs mesureront la fréquence cardiaque pendant les séances d'entraînement ou l'utilisation quotidienne, et les données seront synchronisées avec les applications de fitness populaires. S'il est associé à une Apple Watch, le système peut se baser par défaut sur les mesures de la montre, ce qui fait des AirPods Pro 3 un appareil axé sur le bien-être, même si son utilité en matière de santé peut chevaucher celle des appareils portables Apple existants.

airpods pro rythme cardiaque

En termes de design, les AirPods Pro 3 offriront un ajustement amélioré pour un confort accru, même si les détails sont rares : peut-être une tige plus fine ou des écouteurs plus petits. Le boîtier de recharge sera également plus compact, à l'image du boîtier compact des AirPods 4, pour une meilleure portabilité. Ces changements visent à améliorer l'expérience utilisateur sans modifier l'esthétique de base.

Une déception

Si la puce H3 pourrait apporter des améliorations mineures au niveau de l'audio et de l'ANC, s'appuyant sur les solides performances des AirPods Pro 2 en 2022, aucun bond en avant révolutionnaire n'est à prévoir. Cela contraste avec des concurrents comme les WF-1000XM5 de Sony, qui repoussent encore plus loin les limites de l'audio avec une isolation inégalée. L'engouement initial autour de l'ANC supérieure, alimenté en partie par notre cher Gurman, est fortement retombé, Apple privilégiant l’innovation en matière de santé plutôt que la concurrence avec les écouteurs haut de gamme. Une variante haut de gamme des AirPods Pro 3, dotée de fonctionnalités telles que les commandes gestuelles infrarouges, pourrait arriver en 2026, mais pour l'instant, l'objectif reste limité.

Mais sait-on jamais, Apple pourrait nous surprendre ce soir, en direct sur iPhoneSoft !

4 réactions

katsuhiro - iPhone

Ça vient d’où la « correction inégalée » des écouteurs Sony ?

09/09/2025 à 13h42

OzVirtu - iPhone premium

@Pascal-68
Tant que Tim Cook est à la direction d’, il faut pas s’attendre à grand chose, au contraire il coule la marque.

09/09/2025 à 12h00

Pascal-68 - iPhone premium

C’est prévisible ! Il font de moins en moins. Si ce soir il n’y a rien d’innovant moi ça sera ma dernière année avec Apple. Elle commence sérieusement à me soûler cette marque !

09/09/2025 à 11h05

OzVirtu - iPhone premium

Ça y est, la première carotte 🥕 commence à se dessiner.

09/09/2025 à 10h34

