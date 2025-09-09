Les AirPods Pro 3 pourraient être disponibles dès aujourd'hui

L'excitation monte à Cupertino ! À quelques heures seulement de l'événement Apple, les indices se multiplient autour des très attendus AirPods Pro 3. Best Buy, une américaine de magasins, vient involontairement de révéler ce qui pourrait être l'une des surprises de cette soirée, suggérant une disponibilité immédiate des nouveaux écouteurs.

Une fuite révélatrice chez Best Buy

L'enseigne américaine a mis les pieds dans le plat en proposant dès maintenant une récompense de 20 dollars à ses membres premium pour l'achat des AirPods Pro 3. Cette offre, valable à partir d'aujourd'hui même, laisse peu de place au doute : Apple s'apprête bien à dévoiler sa troisième génération d'écouteurs Pro et les rendra disponibles en précommande dans la foulée de l'annonce.

Cette stratégie n'est pas nouvelle pour la marque à la pomme, qui privilégie souvent une mise en vente rapide pour maintenir l'effet de surprise et capitaliser sur l'engouement immédiat.

Des améliorations ciblées au programme

Les rumeurs convergent vers plusieurs nouveautés intéressantes. Le monitoring de la fréquence cardiaque, déjà présent sur les Powerbeats Pro 2, pourrait faire son apparition sur les AirPods Pro 3. Cette fonctionnalité s'inscrirait parfaitement dans l'écosystème santé d'Apple, déjà bien développé avec l'Apple Watch.

Côté ergonomie, Apple travaillerait sur un design optimisé pour un meilleur maintien dans l'oreille, accompagné d'un boîtier de charge plus compact. Des améliorations qui répondent aux retours des utilisateurs actuels.

L'art du timing parfait

Si cette fuite se confirme, Apple démontrera une fois de plus sa maîtrise du calendrier commercial. Annoncer et commercialiser simultanément permet de transformer l'attention médiatique en ventes immédiates, évitant l'érosion de l'intérêt qui peut survenir lors d'attentes prolongées. En matière logistique, si Apple a fabriqué suffisamment d'AirPods, ça ne devrait pas poser de problème majeur.

Rendez-vous dans quelques heures dans notre live dédié au keynote pour découvrir si ces indices se concrétisent !