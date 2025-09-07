AirPods Pro 3 : Kuo prédit une V1 la semaine prochaine et une V2 en 2026

Apple s'apprête-t-elle à surprendre avec une nouvelle génération d'AirPods Pro dès cette semaine ? L'analyste Ming-Chi Kuo vient de changer d'avis et rejoint désormais le camp de ceux qui prévoient une annonce imminente des AirPods Pro 3.

Un revirement de dernière minute

Après avoir longtemps maintenu que les nouveaux écouteurs premium d'Apple n'arriveraient qu'en 2026, Ming-Chi Kuo fait volte-face et prédit maintenant leur présentation lors de l'événement "Awe dropping" de mardi. Ce changement de position s'aligne avec les récentes informations de Bloomberg et d'autres sources fiables du secteur.

Cette révision suggère qu'Apple aurait finalement accéléré le développement de ses écouteurs, peut-être pour maintenir la pression concurrentielle face aux innovations de Sony, Bose et autres acteurs du marché audio premium.

Une stratégie en deux temps

L'aspect le plus intéressant de cette prédiction réside dans la stratégie d'Apple qui semble se dessiner. Kuo évoque un cycle de renouvellement inhabituel avec des AirPods Pro 3 cette année, suivis d'une version encore plus avancée en 2026 intégrant des capteurs infrarouge.

Ces futurs capteurs ouvriront probablement la voie à des fonctionnalités révolutionnaires comme la détection gestuelle dans l'espace ou l'interaction avec la réalité augmentée. Une approche qui rappelle la manière dont Apple a progressivement enrichi ses Apple Watch avec de nouveaux capteurs de santé.

Les AirPods Pro 3 de cette année devraient néanmoins apporter leur lot de nouveautés : monitoring du rythme cardiaque, puce H3 pour une meilleure qualité audio, et un boîtier de charge plus compact. Reste à voir si Apple confirmera ces attentes dès mardi soir. Rendez-vous sur iSoft dès 19h le 9 septembre pour suivre toutes les annonces du keynote en direct !