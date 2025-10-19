Une avancée majeure en médecine prédictive vient d’être franchie. Des chercheurs européens ont mis au point Delphi-2M, une intelligence artificielle capable d’estimer le risque de développer plus de 1 000 maladies avant même l’apparition des premiers symptômes.

Delphi-2M : l’IA qui prédit plus de 1 000 maladies des années à l’avance

Une équipe internationale de chercheurs vient de dévoiler Delphi-2M, un modèle d’intelligence artificielle capable d’anticiper l’apparition de plus de 1 000 maladies bien avant les premiers symptômes. Fruit d’un travail conjoint entre l’Université de Copenhague et plusieurs laboratoires européens, cet outil s’appuie sur l’analyse massive de données médicales issues de la UK Biobank (environ 400 000 participants) et a été testé sur 1,9 million de Danois sans ajustement supplémentaire.

Delphi-2M utilise l’apprentissage automatique pour repérer les schémas de santé susceptibles de mener à des pathologies majeures comme Alzheimer, certains cancers ou les maladies cardiovasculaires. En croisant les antécédents médicaux, les facteurs de risque et les interactions entre 1 256 affections différentes, l’IA parvient à estimer la probabilité qu’une personne développe une maladie au cours des années suivantes. Selon les chercheurs, ses performances atteignent un indice de précision (AUC) d’environ 0,70 à 0,76, selon la maladie et la population étudiée — un résultat remarquable à l’échelle de la santé publique.

L’objectif n’est pas de poser un diagnostic individuel, mais d’aider les médecins et les systèmes de santé à mieux anticiper les risques et à personnaliser la prévention. Les chercheurs estiment que cette approche pourrait transformer la médecine prédictive, en permettant d’intervenir des années avant qu’une pathologie ne se déclare.

Cependant, Delphi-2M reste un outil expérimental. Les performances varient selon les maladies, et le modèle a principalement été entraîné sur des populations européennes, ce qui limite pour l’instant son applicabilité mondiale. Les chercheurs appellent à de nouvelles validations cliniques avant toute utilisation à grande échelle.

Ce type d’intelligence artificielle est appelé à progresser au fil des années et devrait devenir nettement plus performant d’ici une dizaine d’années. S’il tient ses promesses, Delphi-2M pourrait bien marquer un tournant majeur : celui d’une médecine accompagnée par l’intelligence artificielle.