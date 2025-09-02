iPhone 17 : JPMorgan prédit des prix stables malgré les craintes

Alors que l'événement Apple de septembre 2025 approche à grands pas, une nouvelle analyse de JPMorgan vient bousculer les prévisions pessimistes sur les prix des futurs iPhone 17. Contrairement aux craintes généralisées d'augmentations tarifaires, la banque d'investissement prévoit une stabilité remarquable des tarifs, avec seulement quelques ajustements stratégiques.

Des tarifs préservés malgré les inquiétudes

Les analystes de JPMorgan dévoilent des projections rassurantes pour la gamme iPhone 17. Alors que de nombreux experts s'attendaient à des hausses généralisées, particulièrement en raison des tensions commerciales américaines et de l'inflation des composants, la réalité pourrait être bien différente.

L'iPhone 17 de base conserverait son prix d'entrée à 799 dollars, maintenant ainsi l'accessibilité de la gamme. Plus surprenant encore, l'iPhone 17 Pro Max resterait à 1199 dollars, évitant l'augmentation redoutée sur le modèle haut de gamme le plus prisé. Cette stabilité tarifaire contraste avec les hausses systématiques observées ces dernières années dans l'industrie du smartphone premium.

L'exemption de tarifs sur les semi-conducteurs obtenue par Apple grâce à ses investissements massifs aux États-Unis joue un rôle crucial dans cette équation. Cette protection douanière permet à la firme de Cupertino d'absorber une partie des coûts sans les répercuter directement sur les consommateurs.

L'iPhone 17 Air, nouveau pari tarifaire d'Apple

Le positionnement prix de l'iPhone 17 Air représente l'enjeu le plus délicat de cette nouvelle gamme. Remplaçant l'iPhone Plus dans la stratégie d'Apple, ce modèle ultra-fin pourrait osciller entre 899 et 949 dollars selon les projections de JPMorgan. Cette fourchette reflète l'incertitude autour de la perception du marché vis-à-vis de ce nouveau format.

Cependant, une stratégie alternative pourrait voir le jour avec un prix agressif de 800 dollars. Cette approche viserait particulièrement le marché chinois, où un dispositif gouvernemental offre une remise de 15% sur les smartphones vendus sous 840 dollars. Apple pourrait ainsi élargir son éligibilité à cette subvention, actuellement limitée à l'iPhone 16 de base.

L'iPhone 17 Pro constitue la seule exception notable avec une hausse attendue à 1099 dollars. Cette augmentation de 100 dollars s'accompagne toutefois d'un stockage de base doublé, passant de 128 à 256 Go. Apple supprime ainsi l'option de stockage minimal tout en maintenant un prix équivalent au niveau de stockage médian actuel. Ca reste une manière détournée d'augmenter le prix car 128Go de stockage supplémentaire ne valent absolument pas 100 dollars, sauf dans le monde parallèle d'Apple.



Notez que le tarif pratiqué en dollars aux Etats-Unis ne présume en rien la politique commerciale d'Apple en Europe. Sans compter les taxes et diverses contributions, il est arrivé que l'iPhone augmente de prix chez nous alors qu'il a gardé un tarif inchangé pour les américains.

Cette stratégie tarifaire témoigne de la maturité d'Apple dans la gestion de sa gamme premium, équilibrant innovation technique et accessibilité commerciale dans un contexte économique complexe.



Rendez-vous le 9 septembre sur iPhoneSoft pour suivre le keynote Apple et tout savoir sur l'iPhone 17 !



