Le directeur d'Apple Arcade fait le bilan après 6 années d'existence

Apple Arcade s'est considérablement transformé depuis son lancement en 2019. Initialement pensé comme un refuge pour les jeux mobiles premium sans publicité ni microtransactions, le service d'Apple a progressivement élargi sa vision pour toucher une audience plus large, quitte à décevoir une partie de sa base initiale d'amateurs de pépites indépendantes. Alex Rothman, directeur d'Apple Arcade, explique la stratégie du service dans un entretien accordé à The Verge.

Une stratégie d'ouverture qui divise

Six ans après son lancement avec une soixantaine de titres soigneusement sélectionnés, Apple Arcade compte désormais plus de 250 jeux dans son catalogue. Cette croissance s'accompagne d'un changement de philosophie assumé par Alex Rothman, directeur senior du service. Face à la diversité de la clientèle Apple, l'entreprise a fait le choix d'élargir son offre plutôt que de maintenir une ligne éditoriale restrictive.

Cette évolution se traduit concrètement par l'intégration de classiques comme les jeux de société (sudoku, échecs) et la récupération de titres populaires de l'App Store comme Fruit Ninja ou Stardew Valley, débarrassés de leurs éléments monétaires invasifs. Une approche pragmatique qui permet à Apple de proposer un service plus accessible, même si elle suscite des interrogations sur l'identité originelle d'Arcade.

L'explosion des contenus familiaux et destinés aux plus jeunes illustre parfaitement cette mutation. Là où Apple Arcade misait initialement sur des expériences innovantes comme What the Golf?, le service privilégie aujourd'hui des jeux aux mécaniques éprouvées et à l'attrait immédiat. Pour faire simple, Apple Arcade a désormais une approche plus casual qui prend peu de risque éditorial. Cette orientation répond manifestement à une demande du marché, même si elle peut frustrer les joueurs en quête d'originalité.

Les licences au cœur de la nouvelle stratégie

Le succès de Hello Kitty Island Adventure, développé par le studio indépendant Sunblink en partenariat avec Sanrio, illustre la nouvelle approche d'Apple. Le jeu, qui a remporté le titre de "Jeu Apple Arcade de l'année" en 2023 avant d'être porté sur consoles, démontre l'efficacité des collaborations orchestrées par la firme de Cupertino entre développeurs indépendants et détenteurs de grandes licences.

Cette stratégie se poursuit avec des titres récents basés sur des propriétés intellectuelles reconnues : NFL Retro Bowl '26, des jeux Play-Doh, PGA Tour, Angry Birds, Lego ou encore Uno. Une approche qui garantit une visibilité immédiate mais qui interroge sur la capacité du service à surprendre et innover comme à ses débuts.

Malgré ces critiques, Rothman assure qu'Apple maintient un équilibre entre licences et créations originales. Le responsable promet d'ailleurs des nouveautés intéressantes pour la fin d'année, laissant entrevoir un possible retour vers des expériences plus ambitieuses. Reste à savoir si cette promesse se concrétisera par de véritables innovations ou par de nouveaux partenariats avec des marques populaires.

L'évolution d'Apple Arcade reflète finalement les défis auxquels fait face l'écosystème mobile dans son ensemble. Entre la nécessité de toucher un large public et le désir de proposer des expériences de qualité, Apple semble avoir choisi la voie de la diversification. Une stratégie commercialement logique mais qui questionne l'avenir du jeu mobile premium sur les plateformes de la marque à la pomme.