Le boîtier des AirPods Pro 3 sera plus compact

Les AirPods Pro 3 devraient conserver sa place de numéro un des écouteurs sans fil d’Apple avec un design légèrement affiné du boîtier, une connectivité avancée et un accent mis sur l’excellence audio, consolidant par la même occasion la position dominante de la marque sur le marché. Cette évolution intègre des innovations matérielles et logicielles, offrant une expérience utilisateur fluide et axée sur la santé.

Boîtier de charge repensé

Selon Majin Bu, le boîtier de charge va connaître une transformation notable, adoptant une forme légèrement plus compacte tout en restant presque identique aux modèles précédents, comme le confirment les photos et dimensions fournies par des fabricants d’accessoires. Le bouton de jumelage traditionnel est remplacé par des commandes tactiles à l’avant du boîtier, similaires à celles des AirPods 4. Celles-ci permettent des gestes intuitifs pour un jumelage rapide avec les appareils iOS, la lecture de musique ou le réglage du volume, améliorant l’utilisation en mode mains libres et s’alignant sur l’écosystème tactile d’Apple. La compatibilité avec la dragonne existante est maintenue.

Design constant avec un confort amélioré

Selon le leaker, les AirPods Pro 3 conserveront l’esthétique minimaliste emblématique de leurs prédécesseurs, avec des ajustements subtils pour améliorer le confort et la durabilité. Ce design familier garantit une transition fluide pour les utilisateurs tout en intégrant des améliorations qui rehaussent l’expérience globale comme les capteurs de fréquence cardiaque pour la santé, comme les derniers PowerBeats.

Perspectives de lancement

Prévus pour le dernier trimestre 2025, probablement lors de l’événement d’Apple en septembre aux côtés de l’iPhone 17, les AirPods Pro 3 auront la lourde tâche de relancer les ventes en perte de vitesse. Ces améliorations — combinant un boîtier simplifié, un design fiable et des fonctionnalités de pointe — positionnent les écouteurs pour établir de nouvelles références en matière d’audio sans fil, répondant aux attentes d’un public exigeant. Apple mise gros dessus, alors qu'elle a mis de côté le casque AirPods Max, moins vendu.