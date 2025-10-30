Tim Cook promet le nouveau Siri pour 2026

Après plusieurs retards et promesses non tenues, Tim Cook confirme enfin l’arrivée du nouveau Siri pour 2026, une version entièrement repensée qui doit symboliser le grand retour d’Apple dans la course à l’intelligence artificielle.

Tim Cook confirme enfin l’arrivée du nouveau Siri pour 2026

Tim Cook a confirmé que le nouveau Siri arrivera bien en 2026, après plusieurs reports. Cette annonce met fin à des mois d’incertitude autour du développement de l’assistant vocal, qu’Apple promet de transformer grâce à une véritable refonte basée sur l’intelligence artificielle. On évoque toujours cette sortie avec iOS 26.4 prévue pour mars/avril 2026.

Cette mise à jour majeure est attendue depuis longtemps. Apple a en effet pris du retard sur le terrain de l’intelligence artificielle, face à des concurrents comme OpenAI, Google ou encore Microsoft, qui ont multiplié les avancées dans ce domaine au cours des deux dernières années. Siri, de son côté, n’a quasiment pas évolué depuis plusieurs générations d’iOS, ce qui a largement contribué à son image dépassée.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait pourtant montré au public des images du “nouveau Siri”, censé être plus contextuel, plus fluide et capable de comprendre des demandes complexes. Mais cette présentation s’est avérée trompeuse : la version en question n’existait pas encore réellement, et le projet n’était qu’au stade de prototype interne.

Selon Tim Cook, les équipes ont depuis « fait des progrès considérables » et la refonte est désormais sur la bonne voie. Le futur Siri devrait être plus intelligent, plus naturel et profondément intégré à l’écosystème Apple, capable d’interagir de manière contextuelle avec les applications, les messages et les données personnelles de l’utilisateur. Un véritable assistant IA et non une simple voix un peu perdue.

Après deux ans de promesses et de silence, Apple semble donc enfin prête à rattraper son retard. Le printemps 2026 marquera peut-être la renaissance d’un Siri que beaucoup espéraient depuis longtemps. Nous avons tous hâte de voir les fonctionnalités inédites que cela apportera à tous les utilisateurs Apple.