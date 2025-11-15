Tim Cook pourrait quitter Apple en 2026

Selon un nouveau rapport jugé assez crédible, Tim Cook pourrait prendre sa retraite dès l’année prochaine, en 2026. La figure la plus emblématique d’Apple de la dernière décennie quitterait ainsi ses fonctions après environ quinze ans à la tête de l’entreprise.

Apple accélère sa préparation à la succession de Tim Cook

Apple semble se préparer activement à un changement à sa tête. Selon le Financial Times, le géant technologique intensifie actuellement ses plans de succession alors que Tim Cook pourrait quitter son poste de PDG dès l’année prochaine.

Après plus de 14 ans à la barre, Tim Cook — qui a pris les rênes en 2011 — pourrait donc passer la main en 2026. La direction et le conseil d’administration d’Apple multiplient les discussions stratégiques pour assurer une transition la plus fluide possible. Parmi les principaux candidats internes, John Ternus, vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, ressort comme le favori. Toutefois, aucun choix définitif n’aurait encore été arrêté.

D’après les sources rapportées par la presse, cette accélération de la planification n’est pas liée aux performances actuelles d’Apple : l’entreprise devrait connaître une période de ventes record pendant la période de fin d’année, en particulier pour l’iPhone. L’annonce officielle d’un nouveau PDG pourrait attendre le prochain rapport trimestriel, probablement publié fin janvier 2026, toujours selon le Financial Times.

Par ailleurs, la sortie de plusieurs cadres clés renforce l’idée d’un remaniement de l’équipe dirigeante. Le directeur financier Luca Maestri et le directeur des opérations Jeff Williams ont récemment quitté leurs postes, ce qui indique une profonde réorganisation chez Apple.

Le départ éventuel de Tim Cook, qui vient de fêter ses 65 ans, ravive aussi les spéculations sur sa longévité à la tête d’Apple. Même si Apple n’a pas commenté publiquement ces rumeurs, la montée en puissance de Ternus montre que l’entreprise envisage sérieusement un avenir tourné vers une direction technique et centrée sur le produit.

Apple entre dans une phase de transition stratégique majeure. Le départ possible de Tim Cook n’est pas un signal d’alarme lié à des difficultés immédiates, mais plutôt le couronnement d’une succession mûrement réfléchie, avec un successeur interne prêt à relever les nouveaux défis de l’entreprise.