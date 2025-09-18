Le MacBook A18 Pro le moins cher d'Apple pourrait arriver en 2026

Apple s'apprête à bouleverser sa gamme d'ordinateurs portables avec un projet qui intrigue depuis des mois. Selon les dernières informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, un MacBook d'entrée de gamme équipé d'une puce iPhone pourrait bien voir le jour plus tôt que prévu.

Un MacBook hybride aux specs surprenantes

Ce nouveau MacBook, dont la production de masse débuterait dès le quatrième trimestre 2025, marquerait une première dans l'histoire d'Apple : l'utilisation d'une puce A-series sur Mac. Avec son écran de 12,9 à 13 pouces et sa puce A18 Pro (similaire à celle de l'iPhone 16 Pro), cette machine se positionnerait comme une alternative ultra-portable au MacBook Air.

Le design s'inspirerait fortement du défunt MacBook 12 pouces, privilégiant finesse et légèreté. Apple envisagerait même des couleurs vives — argent, bleu, rose et jaune — rappelant l'iMac 24 pouces, une approche qui tranche avec la sobriété habituelle des MacBook. Cette stratégie colorée pourrait séduire un public plus jeune, notamment les étudiants attirés par le prix accessible.

Une stratégie tarifaire audacieuse

Avec un prix oscillant entre 599 et 699 dollars, ce MacBook créerait un nouveau segment sur le marché des ordinateurs portables Apple. Cette tarification agressive permettrait à la marque de concurrencer directement les Chromebooks et ultrabooks d'entrée de gamme, un territoire longtemps délaissé.

Cependant, des compromis sont inévitables : absence de Thunderbolt au profit de simples ports USB-C, support limité à un seul écran externe, et probablement moins de RAM que les modèles M4. Ces limitations techniques reflètent la philosophie d'Apple consistant à segmenter clairement ses gammes selon les usages.

L'arrivée de ce MacBook abordable s'inscrit dans la démocratisation progressive de l'écosystème Apple, une tendance observable depuis l'iPhone SE jusqu'à l'Apple TV moins chère. Cette machine pourrait ainsi servir de porte d'entrée vers l'univers Mac pour de nouveaux utilisateurs.



Notez que dans le même temps, Ming-Chi Kuo a également annoncé l'arrivée d'un MacBook Pro M6 OLED avec un écran tactile pour 2026.