Luca Maestri : le directeur financier d'Apple quittera son poste le 1ᵉʳ janvier 2025

Luca Maestri, directeur financier d'Apple, va quitter son poste au 31 décembre 2024. Pour autant, il ne quitte pas définitivement l'entreprise et va simplement tenter une nouvelle expérience avec Apple. Une annonce importante pour un homme qui connaît tout des finances de la marque.

Luca Maestri dit bye bye aux chiffres

Luca Maestri, directeur financier d'Apple, quittera son poste le 1ᵉʳ janvier 2025. Un poste qu'il occupait depuis mai 2014, il y a maintenant plus de 10 ans. Maestri ne quitte pas la société puisqu'il supervisera les équipes des services d'entreprise, les systèmes et la technologie de l'information, la sécurité de l'information et même l'immobilier et le développement.



Son successeur n'est autre que Kevan Parekh, l'actuel vice-président de la planification et de l'analyse financière d'Apple depuis plus de 11 ans. À la tête de la gestion financière mondiale des ventes, de la vente au détail et du marketing, autant dire qu'il ne devrait pas avoir trop de difficulté à assumer son nouveau rôle.

Tim Cook a tenu à lui rendre un hommage digne de ce nom :

Luca a été un partenaire extraordinaire dans la gestion d'Apple à long terme. Il a joué un rôle déterminant dans l'amélioration et la conduite de la performance financière de l'entreprise, en s'engageant avec les actionnaires et en incultant une discipline financière dans toutes les parties d'Apple. Nous avons la chance de continuer à bénéficier du leadership et de la perspicacité qui ont été la marque de son mandat dans l'entreprise.

Le PDG d'Apple a enchaîné sur un second hommage, cette fois-ci destiné au futur nouveau directeur financier de la marque :

Depuis plus d'une décennie, Kevan est un membre indispensable de l'équipe de direction financière d'Apple, et il comprend l'entreprise à l'intérieur comme à l'extérieur. Son intellect aiguisé, son jugement judicieux et son éclat financier font de lui le choix parfait pour être le prochain directeur financier d'Apple.

Enfin, le principal intéressé a également fait son discours d'adieu, bien qu'il ne s'en aille pas très loin :

C'est le plus grand privilège de ma vie professionnelle de servir l'entreprise la plus innovante et la plus admirée du monde, et de travailler côte à côte avec un leader aussi inspirant que Tim Cook.



J'attends avec impatience la prochaine étape de mon temps chez Apple, et j'ai une énorme confiance en Kevan alors qu'il se prépare à prendre les rênes en tant que directeur financier. Il est vraiment exceptionnel, a un profond amour pour Apple et sa mission, et il incarne le leadership, le jugement et les valeurs qui sont si importants pour ce rôle.

Source