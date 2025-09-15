🔥 Tests des AirPods Pro 3 : capables de faire oublier les AirPods Pro 2 !

Comme annoncé par Apple la semaine dernière, il est désormais possible de confirmer que les AirPods Pro 3 apportent des améliorations significatives qui enrichissent l’expérience d’écoute, en faisant une option attrayante pour ceux qui envisagent une mise à niveau depuis n'importe quel modèle, y compris les AirPods Pro 2. Avec des avancées en termes de qualité sonore, d’annulation active du bruit (ANC), de mode Transparence, et un ajustement amélioré, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme la surveillance de la fréquence cardiaque, ces écouteurs renforcent l’intégration déjà impressionnante à l’écosystème de la firme à la pomme.



Les informations proviennent des tests de The Verge, 9to5Mac, Engadget et Gizmodo.

Un confort accru

Les AirPods Pro 3 introduisent une structure intra-auriculaire redessinée, inclinée pour mieux s’aligner avec la géométrie naturelle du conduit auditif, associée à des embouts en silicone infusés de mousse. Ces changements offrent un ajustement plus sûr et confortable, résolvant des problèmes comme le desserrage pendant les conversations ou les mouvements. Les premiers testeurs peuvent même assurer que le nouveau design maintient les écouteurs en place lorsqu'on s'esclaffe, un problème fréquent avec les modèles précédents. L’ajout d’une taille d’embout XXS, aux côtés des XS, S, M et L, garantit un meilleur ajustement pour un plus large éventail d’utilisateurs, une partie des clients ayant éprouvé des difficultés à les maintenir en place.

Photo signée The Verge.

Qualité de son en hausse

La qualité sonore bénéficie d’une nette amélioration grâce à une nouvelle architecture acoustique et à l’égalisation adaptative. La réponse des basses est plus riche, la scène sonore plus large, et les voix plus claires pour la musique, les émissions et les appels. Bien qu’utilisant toujours la puce H2 de 2022, les AirPods Pro 3 offrent une ANC jusqu’à deux fois meilleure que leur prédécesseur, supprimant efficacement les bruits de fond dans des environnements difficiles comme les cafés bruyants ou les vols. Et quand on sait que les AirPods Pro 2 nous avaient bluffé avec leur basse, c'est du tout bon.



Le mode Transparence a également été affiné, offrant des voix plus naturelles lors des conversations. Les ingénieurs ont vraiment bien travaillé.

La santé s'invite dans vos oreilles

La grande nouveauté des "Pro 3" est la surveillance de la fréquence cardiaque, activée par un capteur photopléthysmographique (PPG) personnalisé, comme dans les récents Powerbeats Pro 2. Cela permet aux utilisateurs de suivre leurs entraînements directement via l’application Fitness de l’iPhone sans Apple Watch, prenant en charge plus de 50 types d’entraînements. Les AirPods Pro 3 s’intègrent parfaitement à l’Apple Watch pour une précision accrue, en priorisant les données en fonction du type d’entraînement et de la fiabilité du capteur. Cette fonctionnalité élargit l’écosystème de fitness d’Apple, le rendant accessible à ceux qui n’utilisent pas de montre connectée.

Une autonomie record

L’autonomie est un autre point fort, avec jusqu’à huit heures d’écoute par charge avec l’ANC activée, une amélioration de 33 % par rapport aux six heures des AirPods Pro 2. Cependant, le boîtier de charge offre 16 heures, réduisant l’autonomie totale à 24 heures contre 30 heures pour les Pro 2. Malgré ce compromis, la durée prolongée par charge est idéale pour les longs vols ou une utilisation prolongée.



La traduction en direct, une fonctionnalité bêta également disponible sur les AirPods Pro 2, permet une traduction de conversation quasi en temps réel dans cinq langues, avec quatre autres prévues d’ici la fin de l’année. Malheureusement, nous n'avons pas pu la tester en France, et l'UE bloquant une telle option (pour le moment). Bien que non exclusive, elle illustre en tout cas la vision d’Apple pour les AirPods comme un appareil polyvalent.

Conclusion

En somme, les AirPods Pro 3 perfectionnent un design éprouvé avec un meilleur ajustement, une meilleure qualité sonore et une ANC améliorée, tout en ajoutant des fonctionnalités de santé innovantes. Pour les utilisateurs des AirPods Pro 2, la mise à niveau vaut la peine pour le confort accru, la qualité audio et les capacités de suivi fitness. Et cerise sur le gâteau en France, les écouteurs 2025 sont moins chers avec un prix de 249 euros contre 279 euros jusqu'à présent.

Les points positifs Les points négatifs Confort amélioré

ANC et son améliorés

Batterie plus longue durée

Suivi des entraînements autonome

Traduction en direct (pas chez nous)

Moins cher prix

Protection IP57 On cherche encore...



Qui a déjà passé commande ? Les premières livraisons au public auront lieu vendredi 19 septembre.

