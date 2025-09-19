Seven Knights Re:BIRTH : un nouveau RPG passif de qualité

Le studio Netmarble vient de lancer Seven Knights Re:BIRTH, un RPG de collection au tour par tour captivant qui réinvente la franchise adorée en une aventure mobile "idle" délicieuse, comprenez un gameplay passif. C'est la mode, et personne n'y échappe.

Découvrez Seven Knights Re:BIRTH

Avec plus de 120 héros, chacun doté d'histoires riches (en français s'il vous plaît), de sprites adorables et d'aptitudes uniques, le jeu invite les joueurs à composer des effectifs dynamiques pour un côté stratégique loin d'être déplaisant.



Les affrontements brillent par la dimensions tactique de leur préparation. Les compétences variées des héros exigent des formations astucieuses et des tactiques ingénieuses, transformant chaque bataille automatique en un triomphe éclatant. Il vous est possible d'améliorer vos formations pour amplifier votre puissance, en adaptant votre lineup pour les raids de boss ou les Donjons de Renforcement afin de libérer un maximum de dégâts.



Si la baston se prolonge trop à votre goût, sachez qu'il vous est possible de la laisser en tâche de fond et de partir en raid ou à l'aventure, le résultat vous étant communiqué en temps réel. Une bonne idée des développeurs.



Propulsés par Unreal Engine 5, les graphismes sont l'atout numéro un de Seven Knights ReBirth. Que ce soit le style manga, les détails ou les animations, on en prend plein les mirettes. Pour les amateurs de scénarios travaillés, la campagne tisse un récit multifacette à travers des cinématiques, plongeant au cœur de la lore de cette licence vieille de 10 ans. Que vous soyez un chasseur compulsif ou un collectionneur occasionnel, cet univers vous happe.

Pour marquer le lancement, Netmarble déploie des événements exclusifs pour booster votre départ :

Événement de Connexion Quotidienne : Connectez-vous chaque jour pour des trésors comme de l'Or, des Coffres de Clés, des Rubis, et plus encore. Atteignez 10 jours consécutifs pour un Héros Légendaire garanti – idéal pour gagner en élan.

Événements de Buff d'Aventure Nouvelle & Connexion : Joie aux nouveaux ! Les buffs augmentent les taux de drop pour les héros, l'or et l'équipement en mode Aventure. Associez-les à des connexions quotidiennes pour des Tickets, des Matériaux de Rangement, de l'Or et des bonus, facilitant votre entrée dans la mêlée.

Événement de Invocation Rate Up : Lancez votre roster avec une invocation limitée mettant en vedette le Héros Légendaire « Teo », offrant des chances boostées pour l'obtenir tôt.

Seven Knights Re:BIRTH mêle nostalgie, stratégie et charme, une belle découverte sur iOS et Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Seven Knights Re:BIRTH