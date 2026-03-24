Comme ses congénères, tvOS 26.4 est disponible en version finale après les phases de test. Cette mise à jour nettoie l’interface et améliore l’expérience audio et de découverte. Peu de changements, mais l'ensemble est déjà très stable et efficace sur Apple TV HD et 4K.

Les nouveautés de tvOS 26.4

Les apps iTunes Films et iTunes Séries TV sont supprimées définitivement ; les achats et contenus redirigent vers l’app Apple TV.



Une nouvelle option « Connexion audio continue » pour la sortie HDMI maintient la connexion audio même en cas de changements.



L’app TV gagne un outil "Genius Browse" pour une meilleure découverte de contenus basée sur vos habitudes.



Les paramètres de sous-titres sont améliorés avec plus de styles et un accès facile.Les nouveaux emojis sont supportés.

Installer la mise à jour sur Apple TV

Pour mettre à jour votre Apple TV : assurez une connexion Wi-Fi stable, et allez dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles. Une sauvegarde n’est pas obligatoire mais recommandée via iCloud pour les apps.



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