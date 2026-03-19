tvOS 26.4 introduit « Genius Browse », un outil de recommandations de films et séries sur Apple TV

Avec la mise à jour tvOS 26.4, disponible en RC depuis cette nuit, l’application Apple TV intègre une nouvelle section baptisée Genius Browse. Celle-ci propose des recommandations de films et de séries organisées en catégories thématiques intelligentes, adaptées aux préférences de l’utilisateur.

Enfin des recommandations !

A en croire nos premiers tests, les catégories sont régulièrement mises à jour et varient selon vos habitudes de visionnage.



Parmi les exemples, on trouve : Comédies de bureau dynamiques, Thrillers psychologiques tendus, L’Histoire devient hilarante, Documentaires nature à couper le souffle, Blockbusters palpitants, Drames familiaux doux-amers, ou encore Films et séries pour toute la famille.

En sélectionnant une catégorie, vous obtenez une liste de suggestions pertinentes. Vous pouvez ensuite explorer davantage via les sections « Pour vous », « Séries et films » et « Genres ». Lorsque vous parcourez les contenus, tvOS 26.4 affiche également des titres similaires à celui mis en surbrillance.



Les suggestions de Genius Browse ne sont pas figées : de nouvelles catégories apparaissent en permanence. Apple recommande des contenus issus non seulement de son service Apple TV, mais aussi d’autres plateformes comme HBO Max et Amazon Prime. En revanche, les titres Netflix ne sont pas inclus, comme c’est le cas pour les autres recommandations de l’application Apple TV. Concurrent trop frontal, probablement.



Malheureusement, cette fonctionnalité est exclusive à tvOS 26.4 et n’est pas disponible sur iOS 26.4, iPadOS 26.4 ni macOS 26.4.



Par ailleurs, tvOS 26.4 supprime définitivement les applications dédiées iTunes Films et iTunes Séries TV. L’update améliore également les réglages de format audio Apple TV et ajoute des options de personnalisation plus accessibles pour les sous-titres.



On espère désormais une nouvelle Apple TV 2026 dans les prochains mois...