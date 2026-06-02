Prime Day 2026 sur Amazon : 4 jours de promos du 23 au 26 juin !

Amazon vient d’officialiser les dates du Prime Day 2026 : l’événement se tiendra du mardi 23 juin à 00h01 au vendredi 26 juin. Un shopping event de 96 heures exclusivement réservé aux membres Prime, avec des millions de deals dans plus de 35 catégories (électronique, maison, beauté, mode, etc.). Et les produits Apple seront en première ligne.

Pourquoi Prime Day est avancé cette année ?

Amazon a choisi de décaler l’événement en juin pour éviter deux gros événements concurrents :

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 (11 juin – 19 juillet)

Le 250e anniversaire de l’Indépendance américaine (4 juillet)

C’est seulement la deuxième fois que Prime Day a lieu en juin (après 2021). L’objectif : maximiser les ventes sans cannibaliser l’attention des consommateurs.

Prime Day 2026 : ce qu’il faut savoir

Dates : 23 – 26 juin 2026 (4 jours complets)

Début des deals : 23 juin à 00h01 PDT (9h01 en France)

Pays participants : France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, etc. (plus de 20 pays)

Accès : Réservé aux abonnés Prime (149 €/an ou 14,99 €/mois en France)

Des deals précoces sont déjà actifs : Kindle, Echo, Fire TV, Apple comme le MacBook Neo ou les AirTags 2, etc. Les vraies bombes arriveront pendant les 4 jours.

Pour les fans d’iPhone et d’Apple : ce qu’on attend

Prime Day reste l’un des meilleurs moments de l’année pour acheter du matériel Apple en promotion sur Amazon :

AirPods (Pro 3, Max, 4)

Apple Watch Series 11 / Ultra

iPad Air / iPad Pro / iPad mini

MacBook Air M5, MacBook Pro M5, MacBook Neo A18

Accessoires : coques MagSafe, AirTags, chargeurs, etc.

iPhone reconditionnés ou bundles (les iPhone neufs ont rarement de grosses remises directes)

Amazon est revendeur officiel Apple en France et en Europe : vous bénéficiez donc de la garantie Apple complète + retour facile.

Astuces iPhoneSoft pour profiter au maximum

Abonnez-vous à Prime dès maintenant (30 jours gratuits pour les nouveaux) : amazon.fr/primeday Activez les notifications sur l’application Amazon. Préparez votre liste de souhaits (AirPods Pro 3, Apple Watch, etc.). Comparez les prix avec l’Apple Store (parfois Amazon est plus agressif sur les accessoires). Profitez des livraisons ultra-rapides avec Prime.

Ce Prime Day 2026 tombe pile avant l’été et les vacances : parfait pour s’équiper en tech avant les départs ou pour les rentrées scolaires !



Vous attendez quoi en particulier pendant ce Prime Day ? AirPods Pro 3 à prix cassé, un nouveau MacBook, ou plutôt des accessoires iPhone ?

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