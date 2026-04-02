Apple Sports est déjà prête pour la Coupe du Monde FIFA 2026

Apple vient de mettre à jour son application Apple Sports sur iPhone pour mieux préparer les fans de football à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu cet été entre les USA et le Mexique. Pour la première fois dans l’histoire, la compétition rassemblera 48 équipes au lieu des 32 traditionnelles. Apple Sports permet désormais aux utilisateurs de découvrir les groupes complets du tournoi et surtout de suivre leurs équipes nationales favorites directement dans l’application.

Ce que propose Apple Sports pour la Coupe du Monde 2026

Les nouveautés de l'application liées à la Coupe du Monde de football à venir :

Visualisation des groupes complets du Mondial 2026

Suivi en temps réel des scores et statistiques de vos équipes

Live Activities pour suivre les matchs en direct depuis l’écran verrouillé ou la Dynamic Island

Notifications push pour les buts, les compositions d’équipes et les moments forts

Accès rapide aux calendriers et aux résultats

Le tournoi débutera le 11 juin 2026, et Apple promet qu’il n’a jamais été aussi simple de rester informé de toutes les rencontres.

Une application pensée pour le sport

Apple Sports permet déjà de suivre plus de 30 des plus grandes ligues et compétitions de football à travers le monde (Ligue 1, Premier League, La Liga, MLS, Champions League, Copa América, etc.).



L’application offre une navigation fluide entre les scores en direct, les compositions d’équipes, les statistiques détaillées et les prochains matchs. Elle permet également de basculer facilement vers l’application Apple TV pour regarder les matchs en direct lorsque les droits de diffusion sont disponibles (ce qui est rare pour le moment hors MLS).



L’application Apple Sports est entièrement gratuite et disponible sur l’App Store pour tous les iPhone. La mise à jour intégrant le contenu de la Coupe du Monde 2026 est déployée progressivement. Si vous êtes fan de football, c’est le moment idéal pour télécharger ou mettre à jour l’application afin de préparer sereinement le Mondial 2026.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports