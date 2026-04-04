Le dispositif de l’app Flashscore pour la Coupe du monde 2026 

Disponible sur l’App Store et leader mondial des résultats sportifs en direct, l’application Flashscore mise sur la continuité, sans pour autant cesser l’innovation à l’aube de la prochaine Coupe du monde de football. Avec des nouveautés, des fonctionnalités natives accrues et une attente toute particulière autour de cette prochaine compétition internationale, l’été 2026 de Flashscore risque d’être actif. De l’iPhone à l’iPad en passant par la version adaptée depuis le Mac App Store, zoom sur le dispositif d’un acteur phare du monde du football et du sport.

Un suivi sans faille des joueurs, en plus des équipes

Plus besoin de présenter le rôle de Flashscore dès lors que l’on cherche un résultat ou un score en direct. La routine est bien présente sur une fonctionnalité validée et popularisée, si bien que la récente fonction de Suivi de Joueur est peut-être celle qui s’annonce comme la plus marquante des prochains mois avec, entre autres, la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis et au Mexique.

En plus des statistiques détaillées sur chaque joueur et sa note en direct ou lors des précédentes rencontres, le suivi de joueur permet de ne rien manquer. À une époque où les joueurs dépassent le clivage des nationalités auprès des spectateurs, chaque fan a l’opportunité de connaître toutes les informations relatives à un footballeur. Probablement titulaire, dans le onze de départ officiel, auteur d’une passe décisive ou d’un mauvais geste qui a valu un carton : rien ne passe au travers, toujours avec des notifications instantanées.

Cotes, académie, pronostics et bonus : Flashscore à l’heure des paris sportifs

On estime que 75 à 80% des mises effectuées sur des sites paris sportifs en France le sont depuis un téléphone portable. Pensée selon la même logique pour une utilisation intensive depuis une application mobile, la plateforme Flashscore s’adapte à une demande de plus en plus forte de la part des utilisateurs qui suivent aussi le sport de haut niveau pour les paris sportifs.

Très rapidement connue pour son intégration des cotes et des marchés en direct pour les utilisateurs qui le souhaitaient depuis les fiches de match, Flashscore a récemment évolué à ce sujet. Tout en conservant cette fonctionnalité phare et désactivable sans frais, la plateforme a lancé son académie liée aux paris sportifs. Le but, démocratiser cet univers grâce à des conseils de jeu responsable et un accès sécurisé aux bonus paris sportif disponibles en France, auprès de bookmakers régulés par l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux). Le tunnel est fiable, sécurisé et bientôt 100% intégré à l’application.

Avec sa section experte de paris sportifs dans les actualités, Flashscore propose également (sur plusieurs marchés, dont le francophone) des analyses et des pronostics sur les plus grandes rencontres sportives. La Coupe du monde n’échappera évidemment pas à la règle et de ces articles signés de la main d’experts aux désormais traditionnelles analyses d’avant-matchs disponibles plusieurs jours avant la rencontre, les utilisateurs de paris sportifs auront accès à des informations privilégiées sur Flashscore.

Soccerway, la petite nouvelle sur l’App Store

Institution du football qui recense l’historique de milliers de compétitions et équipes, Soccerway a rejoint le giron Livesport. Lancée en 2026, l’application est désormais disponible sur l’App Store et cette plateforme fonctionnera en grandes pompes au côté de Flashscore lors de la prochaine Coupe du monde. Plus aucun secret du passé n’échappera aux passionnés.

La data, les stats, l’IA prédictives… Sans oublier l’humain

Pionnier dans la démocratisation des fameux Expected Goals (xG) et d’autres statistiques futuristes, Flashscore utilise à grande échelle bon nombre d’outils développés, la plupart du temps, en interne. Mais bien qu’une composition probable et une ligne de statistiques puissent être utiles aux fans avant un match, il n’en demeure pas moins important de mettre en avant le réel dès lors que l’on parle de football.

Dans la lignée de sa couverture habituelle des grands événements, Flashscore va proposer une couverture optimale et complète pour la Coupe du monde de football 2026. Cela inclut des commentaires audio accessibles gratuitement depuis l’application, des compte-rendus tout frais à l’issue des rencontres et des interviews exclusives sur place.

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