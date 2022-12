Lionel Messi avec la Coupe du Monde explose le record de likes sur Instagram

La mégastar du football, Lionel Messi, a finalement réussi à conquérir le seul prix qui lui avait échappé au cours de son illustre carrière, lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar. Par la suite, celui qui est souvent considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, a ajouté un autre record à son CV, puisqu'il détient désormais le post le plus aimé sur Instagram.

Leo Messi x Instagram

Messi a posté un diaporama de lui, principalement, et de ses coéquipiers en train de célébrer leur victoire en finale de la Coupe du monde de football au dépens de la France, après un match épique. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le post compte plus de 68 millions de likes. Le précédent détenteur du record, une photo d'un œuf, a revendiqué la première place au début de 2019 et compte actuellement au nord de 57,3 millions de likes.

L'argentin place ainsi la barre très très haute, mais ce n'est pas surprenant car la majorité des posts les plus appréciés sur la plateforme sont ceux de footballeurs, l'attaquant du Paris Saint-Germain détenant notamment 8 des 20 premières places.



Messi est également la deuxième personne la plus suivie sur la plateforme avec 404 millions de followers. Le compte officiel d'Instagram est celui qui compte le plus de followers. En deuxième position, une place devant Messi, se trouve son vieux rival Cristiano Ronaldo avec 520 millions de followers. Ce dernier n'a cependant jamais gagné la Coupe du Monde...



Avez-vous liké la publication de Messi après son ultime sacre ?

