X dépasse le milliard de téléchargements : un vrai RS d'information

Alors que beaucoup prédisaient son déclin après le rachat par Elon Musk, X continue pourtant de gagner du terrain. Le réseau social vient de dépasser le milliard de téléchargements, confirmant qu’il reste, malgré les polémiques, un acteur incontournable de l’information en temps réel.

X dépasse le milliard de téléchargements et confirme sa domination dans l’actualité en temps réel

Quand Elon Musk a finalisé le rachat de Twitter en octobre 2022, les pronostics étaient quasi unanimes du côté des médias : le réseau allait s’effondrer. Des annonceurs partaient, des utilisateurs claquaient la porte, et chaque décision du nouveau propriétaire nourrissait un peu plus le récit de la catastrophe annoncée. Quasi quatre ans plus tard, X vient de franchir le cap du milliard de téléchargements. Le moment est venu de regarder les chiffres en face.



Ce bilan ne signifie pas que X est sans défauts. Comme n’importe quelle grande plateforme, elle en a, et certains sont sérieux. Mais l’honnêteté intellectuelle commande de reconnaître que la trajectoire est celle d’une croissance réelle, pas d’un naufrage.



Ce qui distingue X de ses concurrents en 2026, c’est avant tout sa densité informationnelle. C’est aujourd’hui le seul réseau social où l’actualité brute, les débats de fond et les informations sensibles coexistent dans un même fil, accessibles sans filtre excessif. Pour une entreprise, une marque ou un créateur indépendant, c’est aussi devenu un outil de présence suffisant à lui seul : certains auto-entrepreneurs y construisent l’intégralité de leur visibilité sans avoir besoin d’aller ailleurs.

Les Notes de Communauté méritent une mention particulière. Souvent ignorées dans les critiques de la plateforme, elles constituent pourtant un mécanisme de fact-checking décentralisé assez efficace, capable de contextualiser une publication virale en quelques heures. C’est imparfait, mais c’est concret et finalement plus probant que d'autres essais ces dernières années. La preuve, la concurrence a massivement copié cette fonctionnalité, Meta en premier lieu.



Bien sûr, utiliser X correctement suppose un minimum de recul critique. Comme partout sur internet, la désinformation circule, et la responsabilité de faire le tri revient à chaque utilisateur adulte. Ce n’est pas une faiblesse propre à X, c’est la condition de base de toute consommation d’information en ligne. Nombreux sont ceux qui l’ont critiqué, annonçant même quitter la plateforme. Pourtant, beaucoup y sont revenus discrètement, reconnaissant indirectement l’influence et la puissance de X, qui a su apporter bien plus que les tweets de 140 caractères initiaux, passés à 280 en 2017. Ridicule quand on y repense.



Le milliard de téléchargements ne règle aucune des questions en suspens sur la modération ou la gouvernance de la plateforme. Mais il confirme une chose : X reste, en 2026, sans concurrent sérieux sur le terrain de l’information en temps réel, à tel point que de nombreux médias, journalistes et politiques qui avaient indiqué se mettre en retrait à l'arrivée d'Elon Musk sont, soit revenus, soit jamais partis.