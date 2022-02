Tinder lance une campagne d'information pour inciter les jeunes à voter en avril

C'est bien connu, la tranche d'âge qui s'intéresse le moins à la politique, ce sont les jeunes adultes. Pour remédier à ce problème, l'ONG A Voté se rend dans différents endroits pour expliquer l'importance du vote. Mais pour toucher un maximum de monde, quoi de mieux que de passer par le digital, endroit dans lequel les jeunes sont justement massivement présents. Ce partenariat avec Tinder France est donc une très bonne nouvelle pour l'association.

Tinder x A Voté

Tinder, l'une des applications de rencontre les plus connues au monde va se lancer dans une campagne d'information pour inciter ses jeunes utilisateurs français (18-25 ans) à voter lors de l'élection présidentielle qui se déroulera au mois d'avril prochain.



Pour réaliser ce projet, Tinder lance un partenariat avec l'ONG "A Voté". Cette association déclare être engagé pour la démocratie et pour la participation massive des jeunes lorsque c'est le moment de voter. Ce jeune collectif de bénévoles se déplace constamment dans les associations, les universités...



À partir de ce jeudi 17 février, tous les utilisateurs qui ont entre 18 et 25 ans verront apparaître des "Swipe VIdeo Cards". Ces affiches sont en réalité des liens qui redirigent directement vers le site et plus précisément la rubrique "infos" de l'association A Voté lorsque vous cliquez dessus. Chacune possède son propre intérêt ainsi que ses propres explications. Ce programme prendra fin le 8 avril soit deux jours avant le premier tour des élections.

Ben Puygrenier, porte-parole de Tinder France :

Pour de nombreux membres de Tinder, 2022 marque la première fois qu'ils auront la possibilité de voter à une élection présidentielle. Historiquement, les jeunes adultes ont été les moins enclins à voter et Tinder s'engage à ce que cela change.



En partageant les étapes à suivre pour les prochaines élections présidentielles, nous voulons donner à A VOTÉ une plateforme d'expression où ensemble nous aidons la nouvelle génération d'électeurs à voir qu'ensemble, ils ont une voix.

Avec ce partenariat, Tinder France prouve qu'intégrer la politique dans son application n'est pas une chose qu'il refuse même s'il souhaite que cela soit fait correctement et à sa manière. Pour rappel, en début de semaine, le collectif "Les jeunes avec Macron" avait annoncé qu'ils allaient se servir des applications de rencontre comme Tinder pour inciter les jeunes à voter pour Emmanuel Macron.



Une initiative qui avait fortement énervé Tinder qui s'est empressé de rappeler qu'il interdit formellement ce genre de pratique sur son service. Une idée qui tombe à l'eau...



