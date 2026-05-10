Paperasse : une IA open source pour survivre à la bureaucratie française

La paperasse administrative française a longtemps résisté à la révolution numérique. Mais avec Paperasse, l’intelligence artificielle commence enfin à parler le langage de la comptabilité, du fisc et du droit hexagonal.

Paperasse : quand l’IA s’attaque enfin à la comptabilité et au droit français

La bureaucratie française a enfin trouvé son adversaire. Paperasse est un projet open source publié sur GitHub par Romain Simon, conçu pour transformer des agents IA comme Claude Code ou Codex en véritables experts de la paperasse administrative, comptable et juridique.



Le principe est simple mais redoutablement efficace : des fichiers Markdown appelés “skills” viennent enrichir le contexte d’un agent IA pour lui donner les connaissances spécialisées d’un professionnel du chiffre ou du droit. Pas d’interface graphique, pas d’abonnement, juste des instructions lisibles par n’importe quel LLM capable de lire des fichiers.

Quatre domaines

Quatre skills sont actuellement disponibles. Le premier, “comptable”, couvre l’intégralité de la comptabilité courante d’une entreprise française : écritures au Plan Comptable Général, déclarations de TVA, calcul de l’impôt sur les sociétés, clôture annuelle en 12 étapes, génération du FEC et des liasses fiscales 2065 et 2033.



Le deuxième skill, “controleur-fiscal”, permet de simuler un contrôle DGFIP sur huit axes de vérification avant qu’un vrai inspecteur ne le fasse.



Le troisième, “commissaire-aux-comptes”, reproduit un audit complet selon les normes NEP en sept phases.



Enfin, le skill “notaire” couvre le droit immobilier, les successions, les donations et la transmission de patrimoine, avec des calculs de frais de notaire, de droits de succession et de plus-values immobilières.

Le projet intègre également des connecteurs pour les services Qonto et Stripe, permettant de récupérer automatiquement les transactions bancaires et les opérations de paiement pour les intégrer dans le workflow de clôture comptable.

C'est gratuit et français

Les résultats des tests internes sont encourageants : le projet affiche un taux de réussite de 93 sur 93 évaluations selon le badge du dépôt. Le code source est librement disponible sous licence MIT et compte déjà plusieurs centaines d’étoiles sur GitHub.



Paperasse ne remplace pas un expert-comptable ou un notaire en exercice, comme le précise explicitement le projet. Il ne signe aucune liasse fiscale et ne peut pas authentifier un acte notarié. Mais pour préparer sa clôture annuelle, simuler un contrôle fiscal ou calculer des droits de succession sans débourser des honoraires d’avocat, l’outil représente une avancée concrète et typiquement française dans l’usage pratique de l’IA agentique.