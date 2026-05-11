Rave accuse Apple de l’avoir supprimé pour protéger SharePlay : la réalité est tout autre

L’application Rave, qui permettait de regarder des vidéos en streaming synchronisé avec des amis, a été retirée de l’App Store en août 2025. Depuis, ses développeurs mènent une campagne très agressive contre Apple, affirmant que l’application a été bannie uniquement parce qu’elle concurrençait SharePlay, son service de partage de médias entre amis. Mais après quelques investigations, cette version des faits est largement trompeuse.

Les vraies raisons du retrait de RAVE

Apple a retiré Rave de l’App Store en août 2025 après plusieurs mois d’avertissements répétés restés sans effet significatif de la part des développeurs.



Selon les informations que l'on a compilées, notamment sur Reddit, les principales violations constatées (et répétées) étaient les suivantes :

Modération gravement insuffisante des contenus générés par les utilisateurs : la majorité des salons publics n’étaient quasiment pas modérés, permettant la diffusion massive de contenus inappropriés.

: la majorité des salons publics n’étaient quasiment pas modérés, permettant la diffusion massive de contenus inappropriés. Présence récurrente de CSAM (Child Sexual Abuse Material - images et vidéos d’abus sexuels sur mineurs), un sujet extrêmement sensible pour Apple qui applique une tolérance zéro.

(Child Sexual Abuse Material - images et vidéos d’abus sexuels sur mineurs), un sujet extrêmement sensible pour Apple qui applique une tolérance zéro. Diffusion importante de contenus pornographiques , violents (gore) ou illégaux dans des salons accessibles à tous.

, violents (gore) ou illégaux dans des salons accessibles à tous. Redirection systématique des utilisateurs vers des applications tierces (Telegram, Signal, Discord…) pour contourner la modération et accéder à du contenu encore plus problématique.

(Telegram, Signal, Discord…) pour contourner la modération et accéder à du contenu encore plus problématique. Âge minimum non respecté : l’application était accessible dès 13 ans, alors qu’elle exposait régulièrement les utilisateurs à des contenus pour adultes.

: l’application était accessible dès 13 ans, alors qu’elle exposait régulièrement les utilisateurs à des contenus pour adultes. Manque de coopération : malgré plusieurs demandes explicites d’Apple pour améliorer la modération, mettre en place des outils de vérification d’âge efficaces et supprimer les contenus illicites, les développeurs n’auraient pas apporté de changements suffisants.

Apple considère que ces violations répétées constituaient un risque majeur pour la sécurité des utilisateurs, particulièrement des mineurs, ce qui va à l’encontre des directives de l’App Store (notamment les sections 1.1.1 - Safety et 5.1.1 - Privacy).

Apple a indiqué avoir communiqué à plusieurs reprises avec l’équipe de Rave sur ces violations, sans amélioration suffisante. Même la modération renforcée (avec des outils IA) n'a pas suffi à rattraper des années de laxisme.

La stratégie de communication de Rave

Rave présente aujourd’hui l’affaire comme une guerre anti-concurrence, en se positionnant comme la victime d’Apple qui protégerait SharePlay. Pourtant, de nombreuses applications concurrentes de SharePlay (Netflix, Disney+, YouTube, etc.) restent disponibles sur l’App Store. Pas besoin d'être grand clerc pour imaginer que cela va bien plus loin.

Apple a-t-elle réagi trop tard ?

Beaucoup d’utilisateurs dénonçaient donc depuis longtemps la présence de contenus problématiques sur Rave. L’application avait également été signalée comme vecteur de malware sur certaines plateformes, dont Android. C'est d'ailleurs ce qui nous a mis la puce à l'oreille initialement, Google avait retiré Rave de son Play Store l'an dernier, avant de la réintégrer discrètement.



Qu’en pensez-vous ? Rave a-t-elle été injustement censurée ou Apple était-elle dans son droit de la supprimer pour protéger les utilisateurs (surtout les mineurs) ?