Instagram nettoie sa plateforme avec l'IA et fait disparaître des millions de followers

Instagram a lancé le plus grand nettoyage de comptes de son histoire. En supprimant des millions de profils inactifs et de faux abonnés, la plateforme a provoqué une chute spectaculaire des compteurs chez de nombreuses célébrités et influenceurs, relançant le débat sur l’authenticité des audiences sur les réseaux sociaux.

Instagram utilise l'IA pour détecter les faux comptes

Le 6 mai 2026, Instagram a déclenché la plus vaste opération de nettoyage de son histoire. En l’espace de quelques heures, des millions de comptes inactifs, de bots et de profils jugés non authentiques ont été supprimés de la plateforme, provoquant une chute spectaculaire et soudaine du nombre d’abonnés pour des milliers de créateurs et de célébrités à travers le monde.



Le phénomène a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, notamment Threads et X, où les utilisateurs ont baptisé l’événement la “Great Purge of 2026”. Les compteurs dégringolaient en temps réel, semant la panique chez les influenceurs et les marques dont l’audience constitue un levier commercial direct. Meta a répondu tardivement via un communiqué lapidaire, qualifiant l’opération de “processus habituel de suppression des comptes inactifs” et précisant que “les abonnés actifs ne sont pas affectés”.

Les pertes chez les célébrités les plus suivies sont considérables, même si les chiffres varient selon les sources. Kylie Jenner s’affiche comme la grande perdante : selon plusieurs médias spécialisés, la femme d’affaires aurait perdu entre 14 et 15 millions d’abonnés, un record individuel. Le groupe de K-pop BLACKPINK aurait subi une perte d’environ 10 millions, et BTS environ 7 millions. Du côté des footballeurs, Cristiano Ronaldo aurait perdu entre 8 et 18 millions de followers selon les sources, et Lionel Messi entre 4 et 5 millions. Pour Ariana Grande, les estimations oscillent entre 5,6 et 7 millions de pertes, et Taylor Swift entre 1 et 5 millions selon les données disponibles, les chiffres les plus élevés provenant de posts viraux non vérifiés.



Cette disparité entre les données illustre un problème récurrent : les chiffres d’abonnés n’ont jamais été auditables en temps réel. Les trackers tiers s’appuient sur des captures périodiques, et la fenêtre de suppression, exécutée en moins de six heures, a rendu toute mesure précise difficile.

Comment Instagram procède

Techniquement, la purge s’appuie sur de nouveaux modèles d’IA capables de détecter des comportements inauthentiques coordonnés, des comptes liés à des services de croissance artificielle et des profils inactifs depuis plus de vingt-quatre mois. L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta, annoncée dès mars 2026, visant à assainir les métriques d’engagement au profit des annonceurs qui paient pour toucher de vraies personnes.



Pour les créateurs dont l’audience était construite organiquement, l’impact reste limité. En revanche, les comptes ayant massivement recouru à des services d’achat d’abonnés pourraient perdre jusqu’à 60 % de leur audience en une seule vague. Un résultat paradoxalement sain pour l’écosystème : un abonné réel vaut infiniment plus que mille bots.