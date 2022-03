L'application IGTV d'Instagram va disparaître d'ici mi-mars

Il y a 1 heure

Applications iPhone

Alexandre Godard

Après quatre ans d'acharnement, Instagram reconnaît que son système baptisé IGTV n'était pas la meilleure idée. Résultat, maintenant que les Reels sont populaires directement dans l'application de base, IGTV va être supprimée des stores d'applications.

Instagram : R.I.P IGTV

C'était pressenti depuis un petit moment, c'est désormais officiel, Instagram va définitivement fermer son application mobile IGTV. Le principe était "simple", retrouver dans une seule et même application les vidéos, clips et vlogs des personnes que vous suivez sur Instagram.



Comme annoncé par la société elle-même via un post de blog, il était inutile de continuer à gérer cette application qui n'aura jamais réussi à gagner en popularité depuis son lancement il y a quatre ans en 2018. Il faut d'ailleurs reconnaître que même au sein de l'application Instagram, le système IGTV n'a jamais fait l'unanimité auprès de la communauté.

L’année dernière, nous avons commencé à simplifier le contenu vidéo sur Instagram en fusionnant les vidéos dans le fil et IGTV en seul format, appelé Instagram Video, afin de faciliter au maximum la création et la recherche de vidéos que vous aimez.



Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts pour simplifier nos formats vidéo, afin qu’il soit encore plus facile de créer et de regarder des vidéos sur Instagram, comme c’est déjà le cas avec Reels.

Maintenant que les Reels qui concurrencent TikTok et d'autres outils vidéo sont présents directement dans l'app Instagram, il semble intelligent de se débarrasser de l'ancien système. Le nouvel onglet Instagram Video devrait vite vous faire oublier IGTV selon les propos de la marque.



L'application IGTV sera supprimée de l'App Store et du Play Store d'ici une quinzaine de jours, à la mi-mars. Les créateurs qui veulent monétiser leur contenu devront dorénavant passer par les Reels. La société promet qu'elle continuera d'améliorer son système dans les mois à venir.