Clap de fin pour l'application Pumpkin qui va bientôt disparaître

Pumpkin va fermer ses portes. Après plus de sept ans de bons et loyaux services, l'application n'est plus en mesure d'offrir le service qu'elle proposait depuis des années. Heureusement pour les utilisateurs, de nombreuses alternatives sont disponibles sur l'App Store.

Adieu Pumpkin

Si vous êtes un utilisateur de Pumpkin, allez consulter vos mails dans la foulée. L'équipe Pumpkin informe ses utilisateurs que l'application va cesser de fonctionner et disparaître des stores d'applications dès le 25 novembre 2022.



En effet, le service qui permettait entre autre de se rembourser rapidement entre amis et collègues ne semble plus être assez rentable pour continuer de fonctionner. Un service globalement gratuit qui n'aura donc pas été assez rentable pour ses créateurs.

Après 7 années d'échanges d'argent et d'amitié, nos routes vont bientôt se séparer. En effet, notre offre majoritairement gratuite ne nous permet pas de continuer l'aventure. Ensemble nous avons ouvert la porte sur de nouveaux usages bancaires, malheureusement celles de Pumpkin vont bientôt se fermer. Tu as jusqu'au 25 novembre 2022 pour vider ton compte et remplir ton coeur de tous nos souvenirs partagés.

Les clients qui ont encore de l'argent sur leur compte sont invités à le transférer ailleurs dans les deux mois à venir. Si vous cherchez une alternative à Pumpkin, vous pouvez toujours télécharger l'application Lydia sur l'App Store, bien connue par de nombreuses personnes. C'est d'ailleurs ce qu'indique la fin du mail de Pumpkin au travers d'un joli jeu de mot.

C'est la fin de notre relation et je ne peux pas te laisser sans solution. Je sais que Lydia t'a toujours fait les yeux doux. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de jaloux. Je pense qu'elle prendra soin de toi à son tour même si je sais que je resterai ton premier amour.

Télécharger l'app gratuite Pumpkin