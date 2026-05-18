Spotify : le logo disco n’était que temporaire, l’icône classique revient cette semaine !

Spotify a surpris tout le monde il y a quelques jours en remplaçant son célèbre logo vert plat par une boule à facettes photoréaliste sur iOS et Android. Cette icône festive n'était pas là par hasard, elle célébrait les 20 ans de l’entreprise suédoise. Mais face aux nombreuses réactions (pas toujours positives), Spotify a rapidement clarifié la situation.

Un changement festif… mais éphémère

La boule à facettes était une opération anniversaire purement temporaire et ludique. De nombreux utilisateurs, attachés à l’esthétique uniforme de leur écran d’accueil, ont cru à un changement définitif et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. La peur du changement dans toute sa splendeur !

Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week. — Spotify (@Spotify) May 17, 2026



Spotify a donc multiplié les réponses sur X, Instagram et Reddit pour rassurer sa communauté :

L’icône disco ball n’est pas permanente. Le logo classique vert reviendra cette semaine.

Pourquoi ce choix ?

Spotify a voulu marquer son anniversaire de manière fun et décalée. Une boule à facettes reste tout de même dans l’univers musical, ce qui a rendu le changement crédible… et déstabilisant pour certains !



Ce n’est pas la première fois qu’une grande application joue ce jeu : Instagram avait déjà proposé plusieurs icônes alternatives en 2020 pour une campagne temporaire.

Une histoire d’esthétique d’écran d’accueil

Beaucoup d’utilisateurs prennent très au sérieux l’harmonie visuelle de leur iPhone. Changer une icône majeure qui ne suit plus le style des autres apps (surtout sur iOS avec son flat design et ses effets Liquid Glass) peut rapidement agacer. D’un autre côté, de nombreux fans ont apprécié ce petit coup de folie et cette touche de célébration.



Chez iSoft, on a trouvé l’idée sympathique pour un anniversaire, même si on comprend que tout le monde n’ait pas envie d’une boule disco sur son dock !

Le retour du vert est imminent

Selon les dernières déclarations officielles de Spotify, l’icône classique devrait être restaurée d’ici la fin de cette semaine.Vous faisiez partie des utilisateurs qui ont aimé la boule à facettes ou de ceux qui ont réclamé le retour du logo vert ?

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