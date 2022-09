Disney+ : "proposer un prix aussi bas au lancement était une erreur"

Après une première année discrète sur le plan tarifaire lors de son lancement, Disney+ a clairement accéléré les prises de parole sur ce sujet. La plus récente nous vient directement du PDG de Disney qui évoque sans se cacher plusieurs hausses de prix pour le service dans les mois et années à venir.

Disney+ : un prix vers l'infini et au-delà !

La fête est finie ! Bob Chapek, PDG de Disney, a récemment pris la parole pour évoquer le prix de l'abonnement au service de streaming Disney+. Selon lui, le prix initial proposé au lancement (tous pays confondus), et donc 6.99 € par mois en France, était "une erreur".



Lors de cette prise de position, il a confié aux auditeurs que le tarif allait prochainement avoir le droit à une augmentation et même que ce ne serait probablement pas la dernière. Pour rappel, ce n'est pas la première non plus, car le prix mensuel en France est déjà passé de 6.99 € à 8.99 € l'année dernière. Il précise tout de même que le prix sera toujours plus compétitif que celui mis en place par certains concurrents, même si cela ne devrait plus être le cas pour très longtemps au vu de la déclaration complète.

Pour justifier cette hausse, le PDG de Disney met bien évidemment en avant la qualité du contenu proposé, en plus d'être diversifié et quantitatif. De plus, il faut souligner que la première hausse en 2021 n'a eu aucun impact sur le nombre d'abonnés. Attention tout de même à ne pas franchir la limite comme l'a fait Netflix récemment.



Rappelons également qu'une nouvelle offre moins onéreuse, mais bardée de publicités, sera lancée d'ici à la fin de l'année aux États-Unis avant de s'étendre à l'international et sûrement en France en 2023. En attendant, profitez du meilleur prix en vous abonnant à Disney+.

Télécharger l'app gratuite Disney+