Disney veut proposer un pack "Prime" avec vidéo, parcs et produits dérivés

Disney cherche à regrouper les offres de streaming, de parcs et de produits dérivés en une seule offre d'adhésion.



Le Wall Street Journal rapporte que Disney étudie un pack qui pourrait offrir des réductions ou des avantages spéciaux pour encourager les fans de Disney à dépenser davantage sur tous ses services, physiques et virtuels.

Disney Prime pour imiter Amazon et Apple

Le programme envisagé par Disney intégrerait le streaming, les produits dérivés, ainsi que ses parcs à thème et ses centres de villégiature. Le programme d'adhésion est similaire à Amazon Prime, qui offre des avantages lucratifs aux abonnés. Le WSJ rapporte même que certains dirigeants appellent en interne cette offre potentielle "Disney Prime". Bien que ce ne soit pas le nom du programme selon les sources.

La discussion sur Disney Prime n'en est qu'à ses débuts, mais le PDG de Disney, Bob Chapek, croit en l'idée et voit un potentiel dans la capacité de Disney à faire des ventes croisées à sa base de consommateurs. Kristina Schake, première vice-présidente exécutive et directrice de la communication chez Disney, a déclaré :

La technologie nous offre de nouveaux moyens de personnaliser l'expérience du consommateur afin de proposer des divertissements, des expériences et des produits qui correspondent le mieux à chacun de nos invités. Un programme d'adhésion n'est qu'une des idées passionnantes qui sont explorées.

Disney a déjà un club de fans bien établi appelé D23. Cette offre d'adhésion serait différente. Il pourrait être possible qu'il y ait une certaine intégration et un certain chevauchement entre les membres de D23 et Disney Prime.



Disney travaille déjà à l'ajout d'une fonction de commerce à Disney+. Cela permettrait aux abonnés d'acheter des produits dérivés associés à certains de ses films par le biais de la plateforme. Il s'agit d'une idée suggérée en août 2021 après la fermeture des Disney Stores.



Avec la révision de sa structure de détenteurs annuels pour les parcs, l'accent mis sur Disney+ et son amour de la synergie, ce n'était qu'une question de temps. Il ne reste plus qu'à savoir si les fans seront nombreux à s'abonner à ce Disney Prime...



Enfin, rappelons que Disney+ propose deux tarifs actuellement :