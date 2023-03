Disney ferme sa division dédiée au métavers et son projet "Prime"

Le pari de Mark Zuckerberg prend l'eau de toute part. Avec les NFT, Meta mise beaucoup sur le métavers pour l'avenir de ses services, mais les pertes colossales depuis deux ans montrent que la mayonnaise ne prend pas. Pire, des acteurs importants ne veulent pas y aller, comme Apple, et d'autres s'en vont déjà. C'est le cas de Disney qui a fermé sa division "Metaverse" et licencié la cinquantaine de membres de l'équipe dans le cadre d'un processus de restructuration plus large, selon le Wall Street Journal. De plus, son ambition d'un abonnement tout-en-un a été revue à la baisse.

Disney en mauvaise posture ?

Il y a un peu plus d'un an, l'ancien PDG de Disney, Bob Chapek, a chargé Mike White, un vieux de la vieille au sein de l'entreprise, de diriger l'équipe chargée de trouver des moyens interactifs de raconter les histoires de Disney à l'aide des nouvelles technologies. Alors que le reste de l'équipe a perdu son emploi, Mike White va contribué dans une autre branche, sans que l'on sache exactement dans quel rôle.

Le projet du dirigeant de lancer un service d'abonnement de type Amazon Prime pour Disney aurait également été abandonné. Ce projet aurait permis de créer une expérience utilisateur unique pour Disney+, les activités de vente au détail de la société et les applications utilisées pour acheter de la nourriture et des marchandises dans les parcs d'attractions de Mickey.



Néanmoins, Chapek s'est montré optimiste quant à l'avenir de Disney en ce qui concerne le métavers et a déclaré précédemment que l'entreprise devrait exceller dans la "fusion... des expériences physiques et numériques". Il a qualifié le métavers de "prochaine grande frontière de la narration". La fermeture de la division ne signifie pas nécessairement que Disney abandonne définitivement ses ambitions en matière de métavers. Comme le note The Journal, Bob Iger, qui est redevenu PDG pour remplacer Chapek en novembre 2022, a montré qu'il voyait aussi un avenir dans le métavers en rejoignant le conseil d'administration d'une startup d'avatars animés.



Si Iger a une autre stratégie en tête, il faudra être patient avant d'en entendre parler. Disney a subi la pression des investisseurs pour mettre en œuvre de sérieuses mesures de réduction des coûts, et a précédemment annoncé qu'elle allait licencier 7 000 employés. D'après les rumeurs, il y aura trois séries de licenciements, dont la première aura lieu cette semaine. L'équipe du métavers pourrait tout simplement être l'une des premières équipes touchées par les importants efforts de restructuration de Disney. La deuxième vague serait prévue pour avril, et la troisième en juin.