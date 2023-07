Apple a mis en place une division dédiée au Vision Pro en interne

Après une présentation qui a eu lieu il y a plus d'un mois, les choses avancent très vite en interne pour le Vision Pro. Une course contre-la-montre a actuellement lieu pour finaliser les fonctionnalités majeures du Vision Pro ainsi que toute la partie logicielle et les applications qui seront disponibles dès la première activation de l'ordinateur spatial.

Une division interne consacrée qu'au Vision Pro

Apple a récemment mis en place une nouvelle division consacrée à son produit phare : le Vision Pro. Cette décision marque un changement significatif dans la gestion des équipes travaillant sur ce produit révolutionnaire. La division dédiée à l'Apple Vision Pro, baptisée Vision Products Group (VPG), est une rupture avec l'approche traditionnelle de la firme de Cupertino qui se reposait généralement sur le travail de plusieurs départements en simultané. Le groupe est sous la direction de Mike Rockwell, qui a pris la tête de l'équipe de développement technologique depuis 2015.



VPG se présente comme une réplique miniature de la structure de gestion d'Apple avec des équipes de logiciel, d'ingénierie matérielle et autres. Cette division spécifique comprend également des départements de stratégie, vision par ordinateur, contenu, développement d'applications et gestion de projet.

La majeure partie du travail du VPG est réalisée en interne, mais le groupe sollicite tout de même l'aide des équipes externes pour certains aspects du développement. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, pense que le choix de cette organisation répond à un double objectif :

Un groupe plus restreint peut se déplacer plus rapidement pour développer un produit tout en conservant un certain degré de secret

L'usage d'une équipe de base de spécialistes pour un produit aussi complexe peut s'avérer indispensable.

Apple pourrait également envisager de garder le VPG séparé jusqu'à ce qu'il atteigne une taille suffisante pour pouvoir être dissous et absorbé par d'autres équipes. Intégrer le VPG trop tôt pourrait contraindre les équipes existantes à allouer davantage de ressources et de temps à ce projet, ce qui pourrait se faire au détriment des produits Apple générant des revenus à l’heure actuelle.



Reste à attendre la sortie du Vision Pro, en 2024 aux US et en 2025 en France.