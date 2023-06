L'Apple Vision Pro aurait des contenus dédiés dans le catalogue Apple TV+

Avec le Vision Pro, Apple va avoir un gigantesque avantage vis-à-vis de ses concurrents : les contenus. En plus des développeurs qui sont en train de nous préparer des pépites sur l'App Store, Apple pourra compter sur ses services : Apple Arcade, Apple Music et... Apple TV+ qui aura sans aucun doute un rôle majeur à jouer dans le divertissement.

Apple va nous proposer du contenu vidéo optimisé pour le Vision Pro

Avec un tarif de 3 499$ aux États-Unis, Apple va devoir apporter de sacrés arguments pour convaincre les consommateurs de craquer et de dépenser autant d'argent pour acquérir son Vision Pro. Si les composants et technologies qui vont intégrer l'ordinateur spatial ont de quoi être persuasifs, Apple va aussi miser sur le contenu avec de gros investissements financiers dans des contenus originaux dédié au Vision Pro.

Comme le révèle Sigmund Judge qui est rédacteur en chef du site Screen Times, la future série Apple Monarch: Legacy of Monsters aura une version optimisée pour l'Apple Vision Pro.



En effet, Judge a obtenu des informations inédites indiquant que les équipes d'Apple TV+ ont emporté avec eux sur le tournage de l'équipement spécial qui permettra d'offrir une immersion exceptionnelle en réalité virtuelle (ou en réalité augmentée). Apple pourrait proposer le même type d'expérience 3D qu'on a pu voir avec Avatar : La Voie de l'eau pendant la présentation à la WWDC 2023.

La série Monarch: Legacy of Monsters a été dévoilé au premier trimestre de l'année dernière, elle a été présentée comme étant une série de live-action mettant en scène Godzilla et les Titans. Le scénario se déroulera après les événements de Godzilla vs Kong, en quelque sorte, ça peut être considéré comme la suite du célèbre film décliné en une série de plusieurs épisodes.



Pour cette nouvelle série qui s'annonce spectaculaire, Apple a misé toute sa confiance sur Chris Black, qui sera l'un des producteurs délégués, mais aussi le créateur du programme. Black a travaillé sur de nombreuses séries populaires, comme Ugly Betty, Vanish, Desperate Housewives, Outcast ou encore Severance.

Et s'il y avait d'autres contenus optimisés pour l'Apple Vision Pro ?

Cette indiscrétion laisse évidemment penser qu'Apple pourrait continuer de proposer à l'avenir des séries, films et documentaires en plusieurs versions sur Apple TV+. La version 4K habituelle pour la regarder sur une télévision, un smartphone, une tablette ou un ordinateur et... une version optimisée pour l'Apple Vision Pro. Cette dernière pourrait être nettement plus immersive avec des images qui sortiraient de l'écran et iraient vers l'utilisateur qui porterait le Vision Pro sur sa tête.



Faire une version spéciale VR/AR sur tous les programmes serait superflu puisque sur des contenus comme Ted Lasso, Silo, Platonic... il n'y a pas vraiment d’intérêt. Cependant, sur des contenus de science-fiction avec beaucoup d'effets spéciaux comme Monarch: Legacy of Monsters, Planète préhistorique, Foundation ou encore For All Mankind, ça devient tout de suite plus séduisant.



Si Apple avance sur ce terrain des contenus Apple TV+ adaptés à l'Apple Vision Pro, l'entreprise va avoir du temps pour se faire un "petit catalogue" de versions optimisées AR/VR avant la sortie de l'ordinateur spatial. Il est prévu pour une commercialisation au début de l'année prochaine aux US puis vers la mi-2024 pour plusieurs pays à l'international.