L’Apple Vision Pro aura une app iOS dédiée pour le bon ajustement

L’Apple Vision Pro va être un ordinateur spatial révolutionnaire, toutefois pour avoir une expérience optimale, il faudra trouver les bons réglages et l’ajuster convenablement. Pour cela, Apple va publier sur l’App Store iOS une application permettant de trouver le bon ajustement ! Un brevet déposé et dévoilé publiquement nous révèle beaucoup d’informations !

L’application iOS qui vous permettra de bien ajuster votre Visio Pro

Un récent brevet déposé dans le registre de l’USPTO dévoile le lancement d’une application « compagnon » dédiée au réglage optimal de l’Apple Vision Pro. Cette application, qui sera bientôt disponible sur l’App Store iOS, promet de transformer l’expérience utilisateur en optimisant l’ajustement de l’image du dispositif et des autres réglages. Selon le brevet, l’Apple Vision Pro pourra nécessiter des ajustements périodiques en fonction de l’utilisation et du temps, l’application conçue pour l’iPhone intervient ici comme un guide interactif afin de faciliter la vie et la compréhension de l’utilisateur.

L’un des aspects les plus captivants de cette application sera sa capacité à guider les utilisateurs dans le processus d’ajustement. En utilisant l’appareil photo de l’iPhone, les utilisateurs pourront prendre des photos de leur visage avec le Vision Pro. L’application analysera ensuite ces images et fournira des instructions précises pour ajuster l’appareil. La nécessité de cette application est liée à la difficulté rencontrée par de nombreux utilisateurs pour savoir s’ils ont configuré leur appareil de manière optimale. Un placement incorrect des parties du Vision Pro en contact avec le visage peut considérablement diminuer la qualité de l’expérience utilisateur. De plus, le confort est essentiel, surtout pour une utilisation prolongée.



À près de 4000€ le casque, Apple souhaite que tout soit parfait et que vous reteniez dans votre esprit que la dernière expérience avec le Vision Pro a été satisfaisante. Cette application iOS devrait être un atout considérable pour profiter pleinement et d’une manière optimale de l’ordinateur spatial. Pour l’instant, nous ne savons pas quand l’application sera disponible sur l’App Store. Toutefois, elle devrait l’être aux États-Unis dès le 2 février, date de lancement officielle du Vision Pro.



