Bob Iger dément la rumeur d'un rachat de Disney par Apple

La récente démission du PDG de Disney aura eu le mérite de créer la polémique. Suite à cela, il a été dit un peu partout qu'Apple pourrait acheter Disney dans un futur plus ou moins proche. Une fantaisie selon Bob Iger.

Simple rumeur infondée ?

Il y a quelques jours, Bob Iger est devenu PDG de Disney pour la deuxième fois. Après vingt longues années de service, il avait laissé sa place à Bob Chapek en 2020. Le deuxième Bob n'ayant visiblement pas fait l'affaire, c'est le premier et donc le plus expérimenté qui est de retour pour dénicher le futur nouveau patron du groupe.



Suite à ce micmac, une rumeur est apparue sur la toile en fin de semaine dernière. D'après les infos arrivées aux oreilles du grand public, Apple était fortement intéressé pour racheter Disney. Une rumeur logique quand on connait les ambitions d'Apple, mais également sa capacité financière et ses liens avec Bob Iger.

Cependant, Bob aurait affirmé le contraire pas plus tard qu'aujourd'hui. Lors de sa première réunion avec les employés de Disney, il a expliqué que cette idée n'est pas à l'ordre du jour et que c'est une nouvelle fois les analystes qui se sont enflammés.



Soulignons tout de même qu'il n'est pas dans son intérêt de dire le contraire. Pour qu'un deal aussi astronomique soit réalisable, il faut des années de discussions intenses et avant tout secrètes. En tout cas, il va falloir dépenser des dizaines, voire des centaines de milliards pour acquérir une société aussi légendaire que Disney.

