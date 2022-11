Bob Iger envisage de vendre le groupe Disney à Apple

Bob Iger, récemment réinstallé à la tête de Disney, aurait l'intention de vendre The Walt Disney Company à Apple, avec qui il a des liens historiques.



La société de Mickey a récemment réintégré Bob Iger au poste de PDG, une décision qui a déjà entraîné des changements au sein de l'entreprise. Un initié aurait prédit que le retour d'Iger apporterait des changements bien plus substantiels, comme une vente.

Une vente de Disney à Apple dans deux ans

Comme le rapporte The Wrap, une source interne anonyme a prédit qu'Iger, qui a accepté de rester PDG pour les deux prochaines années, cherchera à conclure son mandat en vendant la société à Apple. Un ancien cadre de Disney a abondé dans le même sens en déclarant :

C'est l'accord le plus important pour l'ultime négociateur. Je pense qu'il s'en réjouirait - il serait le dernier PDG de Disney.

Le cadre a également fait remarquer que Disney et Apple ont des identités de marque similaires et bénéficieraient d'une fusion. Cette rumeur a déjà été évoquée à plusieurs reprises ces dernières années.

Disney est actuellement évalué à environ 180 milliards de dollars et, selon le rapport, sa vente se heurterait probablement à la résistance des autorités dans le cadre des lois antitrust.

Il convient toutefois de noter que Iger et Disney ont une longue histoire avec Apple. Bob Iger lui-même considérait le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, comme un ami proche et a déjà déclaré que, sans la mort de Steve Jobs en 2011, Disney et Apple auraient probablement fusionné, ou du moins que la discussion aurait eu lieu.



Ce serait en tout cas une belle manière pour Apple de devenir le leader de la vidéo en intégrant Disney+ dans Apple TV+.

Le retour de Bob Iger chez Disney

Disney a annoncé le retour soudain de Bob Iger le 20 novembre. Les détails sont maigres concernant le départ de Bob Chapek. Il était PDG depuis 2020, remplaçant justement Bob Iger. En fait, peu de temps après qu'il ait succédé à ce dernier, des rapports ont révélé que des cadres de la société avaient une opinion très négative de lui et espéraient que Chapek échouerait.



Selon les rapports, Bob Chapek quittera la société avec une indemnité de départ d'au moins 20 millions de dollars, mais ce montant pourrait être plus élevé et dépend d'une variété de facteurs, y compris ses actions. Iger, quant à lui, revient avec un salaire considérablement réduit d'un million de dollars par an, avec un million de dollars supplémentaire sous forme de prime ciblée. Ce montant s'ajoute à une prime de performance d'environ 25 millions de dollars. À titre de comparaison, il gagnait auparavant 3 millions de dollars par an et recevait plus de 22 millions de dollars en prime.



Tout cela n'est pas pour rien, car le retour d'Iger à Disney a, comme indiqué précédemment, déjà apporté des améliorations significatives à la société. Lorsque son retour a été annoncé, le cours de l'action Disney a bondi...