Disney dépasse Netflix en nombre d'abonnés avec Disney+, Hulu et ESPN+

Disney+ a accueilli 12,1 millions de nouveaux abonnés pour le quatrième trimestre fiscal de la société, qui s'est terminé le 1er octobre. C'est 3 millions de plus que les estimations des analystes. Au total, Walt Disney a ajouté 14,6 millions d'abonnements à Disney+, Hulu et ESPN+, ce qui porte le nombre total d'abonnés au streaming à environ 236 millions. Si Disney+, avec ses 164 millions d'abonnés, n'a pas encore atteint les chiffres de Netflix, les trois services de l'entreprise réunis ont accumulé des membres qui peuvent rivaliser avec ceux du géant du streaming. Netflix a révélé qu'il comptait environ 223 millions d'abonnés lors de son récent rapport sur les résultats le mois dernier.

Plus d'abonnés, mais plus de pertes

Malgré la croissance impressionnante du nombre d'abonnés, la perte d'exploitation de Disney pour le streaming est passée de 0,8 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars pour le trimestre. Disney+ a connu davantage de pertes au cours de la période en raison de l'augmentation des coûts de production et de technologie, ainsi que de l'augmentation des dépenses de marketing. Il n'y a pas eu non plus de sorties majeures exclusives pour le trimestre, comme Black Widow et Jungle Cruise l'année dernière. Cela dit, les pertes ont été compensées en partie par l'augmentation du prix de l'abonnement, qui seront encore plus élevés en décembre.

Le PDG de Walt Disney, Bob Chapek, a déclaré que la société s'attend à ce que ses pertes de streaming se réduisent à l'avenir, grâce à ses augmentations de prix et au lancement d'un forfait soutenu par la publicité sur Disney+. La société estime même que le service est en passe d'atteindre la rentabilité au cours de l'exercice 2024, en l'absence d'un "changement significatif du climat économique".



Pour mémoire, l'offre Disney+ financée par la publicité sera lancée le 8 décembre. Nul doute que cela permettra d'attirer encore plus d'abonnés, alors que Netflix en perd depuis le début de l'année et qu'il vient de proposer son abonnement moins cher. Du côté d'Apple, le service TV+ semble progresser, mais la société n'a toujours pas communiqué le moindre chiffre.