Disney+ : les nouveaux avantages exclusifs pour les abonnés Orange

Après sa rupture avec Canal+, Disney+ signe un accord stratégique avec Orange pour la distribution de ses contenus en France. Ce changement majeur dans le paysage audiovisuel français intervient à quelques jours de la fin du partenariat historique entre Disney et Canal+. Voici les détails de cette nouvelle alliance qui profite aux abonnés de l'opérateur historique.

Un nouveau partenariat aux multiples facettes

Orange devient le nouveau distributeur privilégié de Disney en France avec une offre structurée autour de trois axes principaux. Dès le 2 janvier 2025, les abonnés TV d'Orange auront accès sans surcoût aux chaînes Disney Channel et National Geographic via leur décodeur TV et l'application mobile. Point notable : Disney Channel, qui devait initialement cesser d'émettre en France, semble finalement maintenue, bien que des précisions restent attendues sur ce point.



Pour les amateurs de streaming, Disney+ reste accessible avec des avantages spécifiques pour les clients Orange. Les abonnés Livebox Max bénéficieront d'une réduction permanente de 5€ sur leur abonnement Disney+, tandis que les autres clients pourront profiter d'un mois d'essai gratuit. Une offre qui, si elle ne rivalise pas totalement avec l'ancien package Canal+, reste attractive pour les fans de l'univers Disney. En somme, il ne s'agit pas d'un accord de distribution exclusif mais un simple partenariat privilégié entre les deux entreprises.

Une fenêtre de diffusion préservée pour les films

L'un des points les plus intéressants de cet accord concerne la diffusion des films. Orange proposera via son service VOD les dernières productions Disney (incluant Marvel, Pixar, Lucasfilm et 20th Century Studios) seulement 4 mois après leur sortie en salles. Une excellente nouvelle pour les cinéphiles, même si ces contenus seront disponibles uniquement à l'achat ou à la location, et non inclus dans un abonnement.



Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France, a déclaré :

Nous sommes très heureux de nous associer à Orange, pour rendre nos contenus et nos histoires emblématiques accessibles au plus grand nombre de foyers Français. Grâce à ces accords stratégiques, les abonnés pourront profiter de nos contenus à travers 3 modes d'accès simples et complémentaires : Disney+, nos chaînes phares Disney Channel et National Geographic et le service VOD

Pour les utilisateurs qui ne sont pas chez Orange, l'application Disney+ reste bien sûr disponible sur l'App Store pour iPhone, iPad et Apple TV, offrant une expérience optimisée sur l'écosystème Apple. Les abonnés pourront continuer à profiter de leurs contenus favoris sur tous leurs appareils, avec la possibilité de télécharger les contenus pour un visionnage hors-ligne.



Source