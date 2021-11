Disney+ fête ses 2 ans et 118 millions d’abonnés

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Disney+ compte désormais plus de 118 millions d'abonnés payants dans le monde entier, d’après les chiffres publiés dans le rapport sur les résultats financiers de la société pour compte du 4e trimestre 2021, cf PDF. Le service de streaming américain a gagné 2,1 millions d'abonnés au dernier trimestre et 44,4 millions d'abonnés au cours des 12 derniers mois.

Un départ canon pour Disney Plus

En novembre 2020, Disney+ comptait 73,7 millions d'abonnés, soit une croissance astronomique qui a dépassé toutes les attentes depuis son lancement en novembre 2019. Lorsque le service est sorti pour la première fois, Disney a déclaré qu'il voulait atteindre 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024, une étape importante qu'elle a franchie avant la fin de 2020.

Disney s'attend maintenant à avoir de 230 à 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024, et si Disney atteint cet objectif, Disney+ aura plus d'abonnés que Netflix aujourd'hui. En octobre 2021, Netflix comptait 213,5 millions d'abonnés dans le monde entier.

Netflix et Disney+ sont deux des services de streaming les plus populaires, avec un nombre de clients qui dépasse d'autres services comme Hulu et Apple TV+. Hulu compte 43,8 millions d'abonnés, mais Apple n'a jamais partagé de chiffres exacts pour Apple TV+. La rumeur veut que la pomme ait 40 millions d’utilisateurs.

Apple TV+ et Disney+ ont été lancés en même temps, mais Disney+ a connu une croissance beaucoup plus rapide en raison de son catalogue de contenu Disney, Marvel et Star Wars, ainsi que de nouvelles émissions populaires comme "The Mandalorian", "WandaVision", "Loki" et "The Falcon and the Winter Soldier".

Apple travaille dur pour renforcer son catalogue de films et d'émissions de télévision originaux, mais il faudra des années à Apple TV+ pour avoir un contenu qui puisse rivaliser avec les offres d'autres services de streaming. En tout cas pour Tim Cook, PDG d'Apple, tout se passe très bien.



Rappelons enfin que Disney+ est à 1,99€ le premier mois en ce moment.