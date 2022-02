Disney+ annonce avoir 130 millions d'abonnés sur T4 2021

Disney+ est sans aucun doute le service de streaming qui a connu la plus forte progression dès les premiers jours de sa disponibilité. Il faut dire que tous les éléments étaient réunis pour que le service fonctionne : des licences incontournables, des créations originales exclusives, un prix largement accessible... La recette Disney+ marche et le groupe nous le montre une fois de plus dans ses derniers résultats financiers pour le compte du 4e trimestre 2021.

Disney+ est en grande forme

C'est probablement le service de streaming qui est le plus surveillé par le siège de Netflix, plus le temps passe et plus Disney+ agrandit son portefeuille d'abonnés aux États-Unis et à l'international.

The Walt Disney Company a dévoilé pendant la nuit ses résultats financiers qui comprennent les revenus issus des sorties de films au cinéma, des parcs d'attractions... Mais aussi des services de streaming : Disney+, Hulu et ESPN+.



L'entreprise révèle que les retours concernant le service de streaming sont très positifs et bien au-delà des attentes du groupe. Au total, Disney+ possède actuellement 129,8 millions d'abonnés aux États-Unis et dans le reste du monde.

À noter que cela représente 11,8 millions d'abonnés supplémentaires par rapport au T3 2021.

Parmi ces nombreux abonnés, 42,9 millions sont domiciliés aux États-Unis et au Canada, cela constitue tout de même une croissance de 18% par rapport à la même période en 2021 !





Bob Chapek le directeur général de The Walt Disney Company a déclaré :

Alors que nous célébrons les deux ans de Disney+, nous sommes extrêmement satisfaits du succès de notre activité de streaming.

Chapek est tellement convaincu des bienfaits de Disney+ pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net du groupe qu'il a décidé d'augmenter l'investissement autour des créations originales de Disney+ et des autres services de streaming du groupe.

En 2021, l'entreprise a dépensé 25 milliards de dollars pour créer des contenus pour Disney+, ESPN et Hulu, cette somme va passer à 33 milliards pour la totalité de l'année 2022.

On peut donc s'attendre à une arrivée massive de nouveaux programmes vers la fin 2022 - début 2023.



Dans les détails des données communiquées, Disney révèle que les sorties de films au cinéma ont été frappées de plein fouet par la pandémie Covid-19, les places ne se sont pas vendues comme prévu notamment à cause de la fermeture des cinémas dans certains pays en 2021. Par ailleurs, les restrictions qui empêchent l'accès aux personnes non-vaccinées ou qui n'ont pas rempli un parcours vaccinal complet sont aussi une perte gigantesque pour les studios cinématographiques comme Disney.



L'entreprise mentionne cette difficulté au cinéma comme étant persistante depuis mars 2020 (date approximative où la propagation de la Covid-19 a pris une ampleur incontrôlable dans le monde). Disney trouve tout de même du réconfort dans ses différents services de streaming, mais pas au point de remplacer les pertes subies au cinéma !



En ce qui concerne les parcs d'attractions, la situation est identique à celle de 2020, la fréquentation est évidemment plus faible que l'avant-Covid, mais elle a au moins le mérite d'être stable et ne pas descendre plus bas.



