Netflix lance une option de sous-titres dédiée aux dialogues

Netflix a annoncé aujourd'hui l'introduction d'une nouvelle option de sous-titres qui n'affiche que les sous-titres des dialogues. Cette option s'adresse à ceux qui n'ont pas besoin de précision sur le tout le reste du spectre audio, mais qui préfèrent regarder des films et des séries avec les sous-titres activés.

Des sous-titrés épurés

Selon le numéro un du streaming vidéo, près de la moitié des heures de visionnage sur le service de streaming aux États-Unis se font avec les sous-titres ou le sous-titrage, ce qui explique le lancement de ce nouveau paramètre.



La nouvelle option affichera les sous-titres pour les dialogues, mais pas les signaux audio tels que [vibration de téléphone], [claquement de porte] ou [crépitement de cheminée], qui sont normalement affichés lorsque le sous-titrage codé est activé.

Netflix précise que cette option sera disponible sur les nouveaux titres qui arrivent sur Netflix, à commencer par la collection Indiana Jones qui débarque cette semaine, tout comme la saison 5 de YOU. Le réglage des sous-titres pour les dialogues uniquement peut être sélectionné en ouvrant le sélecteur de langue lorsque l'on regarde une série Netflix et en choisissant l'option « Français ». « À l'avenir, les sous-titres dialogués seront disponibles pour tous les nouveaux programmes originaux de Netflix dans toutes les langues proposées par Netflix, en plus des options SDH et CC.



Une bonne idée dont pourrait s'inspirer Apple TV+, Prime Video et autre Disney+.