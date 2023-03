Meta arrête les NFT sur Facebook et Instagram

Moins d'un an après sa décision d'adopter les "objets de collection numériques" sur sa plateforme, Meta annonce réduire significativement et progressivement son soutien aux Non-Fungible Tokens (NFT) sur ses réseaux Facebook et Instagram. Ce retournement de veste intervient alors que le réseau social a licencié des milliers d'employés et fermé de nombreux projets dans le cadre de ce que Mark Zuckerberg a décrit comme "l'année de l'efficacité" de l'entreprise. Voilà qui devrait conforter une grande partie des utilisateurs qui ne voient pas l'intérêt de payer du virtuel.

Facebook et Instagram tuent les NFT

Stéphane Kasriel, responsable du commerce et des technologies financières de Meta, a utilisé Twitter pour annoncer :

Nous mettons fin aux objets de collection numériques (NFT) pour l'instant afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises. Nous avons appris beaucoup de choses que nous pourrons appliquer aux produits que nous continuons à construire pour soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises sur nos applications, à la fois aujourd'hui et dans le métavers.

Le cadre a ajouté que la société se concentrerait plutôt sur "les opportunités de monétisation pour les Reels" et "les paiements par messagerie à travers Meta".

Voilà qui contraste avec ce que disait Zuckerberg sur scène lors de la SXSW 22 lorsqu'il concédait qu'Instagram travaillait sur la prise en charge des NFT, qui a fait ses débuts en mai dernier. La société a annoncé une autre expansion significative de la fonctionnalité en novembre, lorsqu'elle a révélé des plans pour permettre aux créateurs de frapper et de vendre les objets de collection directement sur Instagram. Entre temps, Facebook avait intégrer les NFT en août.



Encore une fois, Meta s'est trompé et n'a pas daigné expliquer son retour arrière. Pourtant, Zuckerberg indiquait que les objets de collection numériques pourraient jouer un rôle dans les projets de métavers de l'entreprise.

J'espère que les vêtements que votre avatar porte dans le métavers pourront être monnayés en tant que NFT et que vous pourrez les emporter entre vos différents lieux.

Si vous nous suivez, vous que ce n'est pas la seule initiative ambitieuse qui est tombée à l'eau récemment. L'année dernière, Meta a fermé son portefeuille de crypto-monnaies, Novi, qui, selon les rumeurs, devait prendre en charge les NFT dans sa feuille de route. La société a également mis fin aux projets de sa division métaverse, Reality Labs, et à son programme qui versait des primes aux créateurs de Reels.

Télécharger l'app gratuite Facebook