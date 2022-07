Le groupe Meta met fin à son portefeuille de cryptomonnaie "Novi"

C'était un projet pilote qui avait été remarqué par son ambition, cependant le groupe Meta annonce aujourd'hui vouloir y mettre fin. Le portefeuille numérique de cryptomonnaie baptisé "Novi" va prochainement fermer ses portes, le groupe Meta vient d'envoyer un message aux utilisateurs qui ont accordé leurs confiances.

Facebook condamne Novi

Lorsque Meta a présenté l'année dernière "Novi", un nouveau portefeuille numérique doté de fonctionnalités de cryptomonnaie, il s'agissait du premier du genre. Malheureusement, Novi, semble avoir échoué, puisque Meta a déclaré qu'elle mettrait fin au projet dans un avenir proche.



Après le 1er septembre 2022, Novi ne sera plus accessible, selon son site web. Les utilisateurs ne pourront plus effectuer de dépôts sur leurs comptes Novi après le 21 juillet 2022. Comme la plateforme sera fermée à la fin du mois de septembre, tout argent sur Novi qui n'a pas été déplacé doit l'être avant cette date.



Les ambitions de Meta incluaient Novi comme un investissement potentiel sur le marché des cryptomonnaies. Il a d'abord été publié en tant qu'application autonome en octobre 2021, puis quelques mois plus tard, il a été inclus dans WhatsApp. Toutefois, le groupe Meta a avancé avec une certaine vigilance, car le déploiement de l'application a été extrêmement limité, l'application n'était disponible qu'au Guatemala et aux États-Unis.

Aujourd'hui, l'application envoie un message clair à ses utilisateurs : sortez votre argent le plus rapidement possible de votre portefeuille Novi !

Si vous avez de l'argent restant sur votre compte Novi après la fin du pilote le 1er septembre 2022, nous tenterons de transférer votre solde sur le compte bancaire ou la carte de débit que vous avez ajouté à Novi. Si vous avez des questions sur l'accès à votre solde après la fin du projet pilote, vous pouvez nous contacter.

Pourquoi le groupe Meta abandonne son portefeuille de cryptomonnaie Novi ?

La réponse est encore inconnue, mais selon le rapport, il y a de fortes chances que cela soit lié aux régulateurs des deux pays cités ci-dessus, l'entreprise de Mark Zuckerberg était sous surveillance avec son application Novi.



