Casque VR : Apple va arriver sur un marché dynamique et populaire grâce au groupe Meta

Les rumeurs ne cessent de l'affirmer depuis plusieurs années, Apple va prochainement annoncer et commercialiser un casque mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Si ce futur produit se fait toujours attendre, Apple devrait bientôt arriver sur un marché déjà "mature" grâce au groupe de Mark Zuckerberg qui rencontre un joli succès avec ses casques VR Oculus.

Une augmentation de 240% des ventes d'une année à l'autre

Selon les dernières statistiques des services de renseignements commerciaux, le marché mondial des casques de réalité virtuelle a enregistré une impressionnante croissance de 241,6 % au premier trimestre de cette année comparé à la même période en 2021. D'après les différentes estimations des analystes qui suivent de près l'évolution du marché, on pourrait s'attendre à voir jusqu'à 13,9 millions d'unités s'écouler pour la totalité de 2022, ce qui serait un record historique et la preuve formelle du potentiel incroyable de ce marché.



Si pour le moment Meta est un leader incontestable pour les casques VR avec ses modèles de casques Oculus, cette situation ne va pas durer, car Apple pourrait débarquer dès l'année prochaine. De plus, le cabinet d'analyse IDC, explique que le modèle économique actuel de Meta n'est pas viable pour tenir encore plusieurs années, essentiellement pour des questions de rentabilité.

Voici quelques arguments d'IDC pour justifier ses pronostics peu optimistes sur l'avenir de Meta dans le secteur des casques VR :

Meta a renforcé sa part, capturant 90 % du marché alors que le Quest 2 reste immensément populaire, le groupe continue d'offrir un contenu plus exclusif tout en subventionnant le matériel.

Meta continue de verser des dollars dans le développement du métaverse, mais la stratégie de promotion du matériel à faible coût au détriment de la rentabilité n'est pas durable à long terme.

Ramon Llamas, directeur de la recherche au sein de l'équipe de réalité augmentée et virtuelle d'IDC admet que tout le monde gardera un œil sur Apple en 2023, puisque le géant de la tech prévoit de sortir un casque de réalité mixte (VR et AR combinés).

Tous les yeux seront tournés vers Apple alors qu'elle lancera son premier casque l'année prochaine, et bien qu'il soit tentant d'imaginer que l'entreprise expédie de gros volumes, gardez à l'esprit qu'il s'agit de son premier casque qui plaira principalement à un petit public d'adopteurs précoces et de fans d'Apple.



Apple a engagé des réalisateurs hollywoodiens tels que Jon Favreau pour développer du contenu vidéo pour ce casque de réalité mixte, qui devrait être expédié l'année prochaine.

Favreau est le producteur exécutif de la nouvelle série limitée Prehistoric Planet sur Apple TV+. Selon trois personnes familières avec le sujet, il « travaille à donner vie aux dinosaures de ce spectacle sur le casque, qui ressemble à une paire de lunettes de ski et vise à offrir des expériences de réalité virtuelle et augmentée ».

Le rapport mentionne également le fait qu'Apple va certainement procéder à des ajustements du prix de vente moyen, entre autres (ASP). Celui-ci devrait atteindre un niveau record peu après le lancement du casque AR/VR, avant de revenir progressivement à des tarifs plus raisonnables au cours des générations suivantes.

Pour faire simple, si vous cherchez toujours à obtenir des prix plus abordables, il vaudra mieux attendre l'Apple Glass 2 ou 3 avant de passer commande !